15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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Евро-2020

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УЕФА над сборной Украины проведет судейский эксперимент в матче с македонцами

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
15 июня, 15:11
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Главным арбитром второго матча подопечных Андрея Шевченко на Евро-2020, который состоится в четверг в Бухаресте, будет аргентинец Рапаллини
Аргентинский судья Фернандо Рапаллини
Аргентинский судья Фернандо Рапаллини

Послезавтра сборная Украины проведет вторую встречу чемпионата Европы. В столице Румынии "сине-желтые" сразятся с одним из андердогов турнира – командой Северной Македонии. Сегодня стал известен необычный состав судейской бригады на этот матч группы С.

Накануне Цыганков в сборной восстановился после травмы, над Зубковым еще колдуют.

Информация появилась на официальном сайте УЕФА.

Главным на поле будет 43-летний аргентинец (!) Фернандо Андрес Рапаллини. Он является судьей ФИФА с 2014 года. Обслуживал матчи молодежного чемпионата мира-2019 в Польше, где украинцы выиграли золотые медали. Фернандо судил встречу Нигерия – Украина (1:1) и назначил в ворота Андрея Лунина 11-метровый.

Узнайте, что "Героям слава!" появится не только на футболках сборной Украины.

Арбитры из Южной Америки обслуживают некоторые матчи Евро-2020 в рамках обмена между конфедерациями континентов. В частности, европейцы появятся на Кубке Америки, который стартовал в Бразилии. Помогать Рапаллини на линиях будут его соотечественники, а вот четвертым судьей поработает словенец Славко Винчич. С системой VAR разберутся арбитры из Испании и Италии.

Тем временем кондитер сделал десерт из участников Евро, но проигнорировал нашу команду.

Смотрите обзор матча Нидерланды – Украина:

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Вторник, 15 июня
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Среда, 16 июня
16:00
Смотри на:
19:00
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22:00
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Четверг, 17 июня
16:00
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