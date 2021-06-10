Російські депутати скинуться Україні на нову форму: в Держдумі незадоволені УЄФА

Депутат Держдуми РФ Дмитро Свищев вважає, що екіпіровку команди Шевченка потрібно заборонити повністю через карту України разом з Кримом

Руслан Малиновський у новій формі збірної України / Фото: Reuters

У Росії не всі задоволені рішенням УЄФА прибрати гасло "Героям слава" з форми збірної Українидля Євро-2020. Так, депутат Держдуми РФ Дмитро Свищев вважає, що екіпіровку потрібно заборонити повністю через карту України разом з Кримом.

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"Це рішення – проміжна перемога здорового глузду. Але не зовсім те, що ми хочемо. Нам потрібно, щоб на формі вельмишановної національної збірної України не було ніяких агітаційних закликів, в тому числі спірних територіальних питань на карті. Для них – спірних, для нас-то питання вирішене. Дуже важливо, що УЄФА відреагував, але треба йти до кінця. Змагання частково проходять на території РФ і України просто неприйнятно привертати до себе увагу такими способами", – цитує Свищева sport-express.ru

Форма збірної України з футболу / Фото: УАФ

Також депутат вважає, що більшість росіян не приймуть таку агітаційну форму збірної України:

"Росіяни, я думаю, не зможуть прийняти таку форму. Якщо у них немає грошей на нову форму, так давайте скинемося і купимо їм нову, нормальну, без всяких вишитих територій. Де взаємоповага? Ми поважаємо команду України, а вони не можуть залишитися без всіляких агітаційних аплікацій на формі"

Нагадаємо, що Російський футбольний союз звернувся до УЄФА з вимогою заборонити форму України.

Однак причепитися в футбольному Союзі змогли тільки до одного слогану "Героям слава". Нібито в поєднанні зі "Слава Україні" він несе явний політичний сенс.

Хоча раніше президент УАФ Андрій Павелко повідомив, що форма збірної України була узгоджена задовго до презентації. А УЄФА схвалив нову форму збірної України з українським Кримом і словами "Слава Україні!"