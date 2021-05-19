На товарняки збірної України перед Євро пустять глядачів. Квитки можна купити єдиним способом

Перед червневим чемпіонатом Європи підопічні Андрія Шевченка проведуть три товариські матчі в Харкові і Дніпрі, на яких будуть вболівальники

Збірна України / Фото: Reuters

Збірна України продовжує втягуватися в підготовку до головного турніру року. На харківському стадіоні "Металіст" наші футболісти вже тренуються, а в найближчу неділю зіграють і перший "товарняк" – проти команди Бахрейна. Що приємно, пройде він з уболівальниками на трибунах.

Тим часом, Шевченко допомагав здавати тест новачкові збірної.

Спочатку сайт MetaRatings повідомив, що і в Харкові, і в Дніпрі на стадіони пустять глядачів. Нагадаємо, 3 червня наші приймуть Північну Ірландію в Дніпрі, а 7-го – в Харкові кіпріотів. Скільки саме вболівальників зможе потрапити на арени, УАФ вирішує з місцевою владою.

Днями рекорд відвідуваності на футболі встановив клуб другої ліги.

А трохи пізніше Асоціація футболу почала продаж квитків на першу гру в Харкові. Причому, придбати їх можна тільки на сайті ticketsbox.com. Всі "тікети" – іменні, в одні руки їх продають не більше чотирьох. Правда, скільки саме місць можна буде заповнити, УАФ так і не повідомила.

Перший матч на Євро-2020 "синьо-жовті" проведуть з Нідерландами 13 червня в Амстердамі.

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Згадаймо, як збірна України провела останній матч – проти Казахстану у відборі на ЧС: