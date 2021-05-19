Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

На товарняки збірної України перед Євро пустять глядачів. Квитки можна купити єдиним способом

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
19 травня, 08:34
Копіювати лінк
Перед червневим чемпіонатом Європи підопічні Андрія Шевченка проведуть три товариські матчі в Харкові і Дніпрі, на яких будуть вболівальники
Збірна України
Збірна України / Фото: Reuters

Збірна України продовжує втягуватися в підготовку до головного турніру року. На харківському стадіоні "Металіст" наші футболісти вже тренуються, а в найближчу неділю зіграють і перший "товарняк" – проти команди Бахрейна. Що приємно, пройде він з уболівальниками на трибунах.

Тим часом, Шевченко допомагав здавати тест новачкові збірної.

Спочатку сайт MetaRatings повідомив, що і в Харкові, і в Дніпрі на стадіони пустять глядачів. Нагадаємо, 3 червня наші приймуть Північну Ірландію в Дніпрі, а 7-го – в Харкові кіпріотів. Скільки саме вболівальників зможе потрапити на арени, УАФ вирішує з місцевою владою.

Днями рекорд відвідуваності на футболі встановив клуб другої ліги.

А трохи пізніше Асоціація футболу почала продаж квитків на першу гру в Харкові. Причому, придбати їх можна тільки на сайті ticketsbox.com. Всі "тікети" – іменні, в одні руки їх продають не більше чотирьох. Правда, скільки саме місць можна буде заповнити, УАФ так і не повідомила.

В тренді

Перший матч на Євро-2020 "синьо-жовті" проведуть з Нідерландами 13 червня в Амстердамі.

Читайте також: Як Україні виграти Євро. Прокладаємо шлях до трофею.

Згадаймо, як збірна України провела останній матч – проти Казахстану у відборі на ЧС:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Премьер-лига
#
Команда
І
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтар
26
51:19
54
3.
Зоря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Дніпро-1
26
36:38
30
8.
Львів
26
25:51
29
9.
Олександрія
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Маріуполь
26
27:41
26
12.
Інгулець
26
24:36
26
13.
Олімпік
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опитування
Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
10 тез із інтерв'ю

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти