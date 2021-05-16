В епоху коронавірусу рекорд відвідуваності на футболі встановив клуб другої ліги

Декількома незвичними подіями відзначився черговою тур Другий футбольної ліги України. Напередодні ультрас зірвали матч Кривбас – Металург: фанат бігав за суддею з палицею. Більш приємні події відбулися на харківському стадіоні "Металіст".
Тут місцевий Метал з рахунком 3:1 обіграв середняка – Балкани з села Зоря у Одеській області. Ця перемога гарантувала підопічним Олександра Кучера дострокове перше місце у другій групі другої ліги. У наступному сезоні харків'яни будуть виступати в Першій лізі.
При цьому вболівальники на трибунах арени встановили рекорд відвідуваності сезону 2020/2021 для всіх ліг країни. Офіційно статистики зафіксували 12356 глядачів. Власне, під час пандемії навіть такі цифри дивують, адже більшість матчів в Україні проходили без шанувальників футболу на стадіонах.
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На другому місці слідом за Металом йде відроджений Кривбас. В іншій же групі Другої ліги лідирують Ужгород і Поділля.
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