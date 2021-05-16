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В эпоху коронавируса рекорд посещаемости на футболе установил клуб Второй лиги

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
16 мая, 09:14
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На матч в Харькове между местным Металлом и Балканами из Одесской области пришло более 12 тысяч зрителей, хозяева уверенно победили
Металл Харьков
Металл Харьков / Фото: Официальный сайт ФК "Металл" (Харьков)

Несколькими необычными событиями отметился очередной тур Второй футбольной лиги Украины. Накануне ультрас сорвали матч Кривбасс – Металлург: фанат бегал за судьей с палкой. Более приятные события произошли на харьковском стадионе "Металлист".

Здесь местный Металл со счетом 3:1 обыграл середняка – Балканы из села Заря в Одесской области. Эта победа гарантировала подопечным Александра Кучера досрочное первое место во второй группе Второй лиги. В следующем сезоне харьковчане будут выступать в Первой лиге.

При этом болельщики на трибунах арены установили рекорд посещаемости сезона 2020/2021 для всех лиг страны. Официально статистики зафиксировали 12356 зрителей. Собственно, во время пандемии даже такие цифры удивляют, ведь большинство матчей в Украине проходили без поклонников футбола на стадионах.

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В тренде

На втором месте следом за Металлом идет возрожденный Кривбасс. В другой же группе Второй лиги лидируют Ужгород и Подолье.

Смотрите сюжет о новом харьковском клубе:

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