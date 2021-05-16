В эпоху коронавируса рекорд посещаемости на футболе установил клуб Второй лиги

Несколькими необычными событиями отметился очередной тур Второй футбольной лиги Украины. Накануне ультрас сорвали матч Кривбасс – Металлург: фанат бегал за судьей с палкой. Более приятные события произошли на харьковском стадионе "Металлист".
Здесь местный Металл со счетом 3:1 обыграл середняка – Балканы из села Заря в Одесской области. Эта победа гарантировала подопечным Александра Кучера досрочное первое место во второй группе Второй лиги. В следующем сезоне харьковчане будут выступать в Первой лиге.
При этом болельщики на трибунах арены установили рекорд посещаемости сезона 2020/2021 для всех лиг страны. Официально статистики зафиксировали 12356 зрителей. Собственно, во время пандемии даже такие цифры удивляют, ведь большинство матчей в Украине проходили без поклонников футбола на стадионах.
Читайте также: Ярославский возвращается в футбол – Металлист поборется за чемпионство.
Финал Лиги чемпионов перенесен из Стамбула в Порту – официально
"Я отделался легким испугом". Ринат Ахметов – о встрече с коронавирусом
На втором месте следом за Металлом идет возрожденный Кривбасс. В другой же группе Второй лиги лидируют Ужгород и Подолье.
Смотрите сюжет о новом харьковском клубе: