Ярославський повертається до футболу: "Металіст" побореться за чемпіонство"

У Харкові прозвучала амбітна заява щодо відродження футбольного клубу "Металіст". За словами в.о. міського голови Ігоря Терехова, команда побореться за чемпіонство України. При цьому Терехов оголосив про повернення у великий футбол Олександра Ярославського.

"Харків повертає собі "Металіст"! Упевнений, ця новина порадує не тільки футбольних уболівальників! Приймати "Євро-2012" і не мати своєї команди у вищій лізі? Це не про Харків!"

"Домовилися з Олександром Ярославським разом відродити легендарну команду, яка свого часу дійшла до другої сходинки чемпіонату України!"

"Стадіон є, тренувальна база є, інфраструктурно Харків абсолютно підготовлений до "великого футболу". Упевнений, що незабаром спільними зусиллями міста, уболівальників і Олександра Ярославського ми зможемо не тільки вивести новий-старий "Металіст" до вищої ліги, але і поборотися за чемпіонство. І найголовніше – повернемо назву футбольного клубу "Металіст", яку люблять всі харків'яни"

"Найближчим часом разом з Олександром Ярославським ми детальніше розповімо про відродження "Металіста". І нехай сьогодні вівторок – гадаю, всім фанатам футболу є що відсвяткувати ввечері", – написав у себе в Telegram Ігор Терехов

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Олександр Ярославський / Фото: MatchDay

Ігор Терехов. Фото: facebook.com/igor.terehov.kh

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Зазначимо, що на звання наступника колишнього "Металіста" в Харкові претендують два клуби – представник Першої ліги "Металіст-1925", головою наглядової ради якого є Сергій Стороженко, і лідер Другої ліги ФК "Метал", недавно заснований соратником Ярославського Євгеном Красніковим.

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