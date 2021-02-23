Ярославский возвращается в футбол: "Металлист" поборется за чемпионство"

В Харькове прозвучало амбициозное заявление относительно возрождения футбольного клуба "Металлист". По словам и.о. городского головы Игоря Терехова, команда поборется за чемпионство Украины. При этом Терехов объявил о возвращении в большой футбол Александра Ярославского.
"Харьков возвращает себе "Металлист"! Уверен, эта новость порадует не только футбольных болельщиков! Принимать "Евро-2012" и не иметь своей команды в высшей лиге? Это не про Харьков!"
"Договорились с Александром Ярославским вместе возродить легендарную команду, которая в свое время дошла до второй ступени чемпионата Украины!"
"Стадион есть, тренировочная база есть, инфраструктурно Харьков абсолютно подготовлен к "большому футболу". Уверен, что вскоре общими усилиями города, болельщиков и Александра Ярославского мы сможем не только вывести новый-старый "Металлист" в высшую лигу, но и побороться за чемпионство. И самое главное – вернем любимое всеми харьковчанами название футбольного клуба "Металлист"
"В ближайшее время вместе с Александром Ярославским мы более подробно расскажем о возрождении "Металлиста". И пусть сегодня вторник – думаю, всем фанатам футбола есть что отпраздновать вечером", – написал у себя в Telagram Игорь Терехов
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Отметим, что на звание преемника бывшего "Металлиста" в Харькове претендуют два клуба – выступающий в Первой лиге "Металлист-1925", главой наблюдательного совета которого является Сергей Стороженко, и лидер Второй лиги ФК "Металл", недавно основанный соратником Ярославского Евгением Красниковым.
Смотрите, как "Металлист" играл ранее в УПЛ
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