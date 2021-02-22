Русский
$ 27,85
33,78
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Депутат-стрілок може очолити український футбольний клуб. Його конкурентом є теле-експерт

22 лютого, 08:40

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Шовковський поки не має тренерського досвіду

Колишній воротар київського "Динамо" Олександр Шовковський може очолити одеський "Чорноморець". Нинішній асистент Андрія Шевченка в національній команді і депутат Київської міськради входить в число претендентів на заміну Сергія Ковальця – він покинув клуб напередодні.

Реклама

Іншим претендентом на пост головного тренера "Чорноморця" є колишній захисник "Шахтаря" В'ячеслав Шевчук, який працює нині експертом на ТБ, повідомляється в програмі "Профутбол" на Youtube.

На користь другого говорить той факт, що він вже має досвід роботи головним тренером в "Олімпіку", а Шовковський тільки тренував воротарів у збірній України. Нагадаємо, що Шовковський був включений в заявку збірної на матч проти Франції, коли команда Шевченка страждала через коронавірус, але на полі так і не з'явився.

В тренді
"Динамо" врятувало очко в матчі з "Десною" після видалення і пенальті

Дивіться, як СаШо відводить душу в тирі:

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Олександр Шовковський Чорноморець Одеса перша ліга В'ячеслав Шевчук

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

За українську мову – жовта картка: скандалище у Львові
За українську мову – жовта картка: скандалище у ЛьвовіФутбол
"Йому б контру пошпилити, а не дівчат": дружина форварда збірної України – про зрадиФутбол
"Момент з трусиками вас не бентежить?" Ірину Морозюк підставили подругиФутбол
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонів
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонівФутбол
Форвард
Форвард "ПСЖ" заснув на найсексуальнішому бюсті світового футболуФутбол
Випробування голою дівчиною першим не витримав тренер: зустріч мусили скасувати
Випробування голою дівчиною першим не витримав тренер: зустріч мусили скасуватиФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти