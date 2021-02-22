Депутат-стрілок може очолити український футбольний клуб. Його конкурентом є теле-експерт

Колишній воротар київського "Динамо" Олександр Шовковський може очолити одеський "Чорноморець". Нинішній асистент Андрія Шевченка в національній команді і депутат Київської міськради входить в число претендентів на заміну Сергія Ковальця – він покинув клуб напередодні.

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Іншим претендентом на пост головного тренера "Чорноморця" є колишній захисник "Шахтаря" В'ячеслав Шевчук, який працює нині експертом на ТБ, повідомляється в програмі "Профутбол" на Youtube.

На користь другого говорить той факт, що він вже має досвід роботи головним тренером в "Олімпіку", а Шовковський тільки тренував воротарів у збірній України. Нагадаємо, що Шовковський був включений в заявку збірної на матч проти Франції, коли команда Шевченка страждала через коронавірус, але на полі так і не з'явився.

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