Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

На товарняки сборной Украины перед Евро пустят зрителей. Билеты можно купить единственным способом

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
19 мая, 08:34
Копировать ссылку
Перед июньским чемпионатом Европы подопечные Андрея Шевченко проведут три товарищеских матча в Харькове и Днепре, на которых будут болельщики
Сборная Украины
Сборная Украины / Фото: Reuters

Сборная Украины продолжает втягиваться в подготовку к главному турниру года. На харьковском стадионе "Металлист" наши футболисты уже тренируются, а в ближайшее воскресенье сыграют и первый "товарняк" – против команды Бахрейна. Что приятно, пройдет он с болельщиками на трибунах.

Тем временем, Шевченко помогал сдавать тест новичку сборной.

Сначала сайт MetaRatings сообщил, что и в Харькове, и в Днепре на стадионы пустят зрителей. Напомним, 3 июня наши примут Северную Ирландию в Днепре, а 7-го – в Харькове киприотов. Сколько именно болельщиков смогут попасть на арены, УАФ решает с местными властями.

На днях рекорд посещаемости на футболе установил клуб Второй лиги.

А чуть позже Ассоциация футбола начала продажу билетов на первую игру в Харькове. Причем, приобрести их можно только на сайте ticketsbox.com. Все "тикеты" – именные, в одни руки их продают не больше четырех. Правда, сколько именно мест можно будет заполнить, УАФ так и не сообщила.

В тренде

Первый матч на Евро-2020 "сине-желтые" проведут с Нидерландами 13 июня в Амстердаме.

Читайте также: Как Украине выиграть Евро. Прокладываем путь к трофею.

Вспомним, как сборная Украины провела последний матч – против Казахстана в отборе на ЧМ:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтер
26
51:19
54
3.
Заря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Днепр-1
26
36:38
30
8.
Львов
26
25:51
29
9.
Александрия
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Мариуполь
26
27:41
26
12.
Ингулец
26
24:36
26
13.
Олимпик
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опрос
Цитата дня

Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

Ринат Ахметов президент Шахтера
10 тезисов из интервью

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять