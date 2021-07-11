11 липня 22:00
Італія --
Англія --
11 липня 03:00
Бразилія 0
Аргентина 1
13 липня 18:00
Зоря --
Аланьяспор --
14 липня 12:00
Динамо --
Сьйон --
17 липня 21:00
Ніцца --
Динамо --
20 липня 16:00
Атлетик --
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Медалі Євро-2020: що зображено і написано на нагородах, які отримає чемпіон

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
11 липня, 13:54
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Напередодні фіналу чемпіонату Європи УЄФА презентував чемпіонські медалі, на яких написано офіційну назву трофея – "Кубок Анрі Делоне"
Переможців чекають кубок і медалі
Переможців чекають кубок і медалі

Фінал чемпіонату Європи сьогодні пройде в Лондоні на "Вемблі". Вперше в історії за головний трофей боротиметься збірна Англії. Для Італії це буде четвертий фінал – перемога на Євро-1968 і поразки на Євро-2000 і Євро-2012. Матч розпочнеться о 22:00. Онлайн-трансляцію Італія – Англія дивіться на нашому сайті.

Напередодні фіналу УЄФА презентував чемпіонські медалі. Вони виглядають дуже стильно. Крім стандартної назви турніру і силуету трофея, на медалях на французькому написано "Кубок Анрі Делоне". Саме так називається трофей, який отримує чемпіон Європи. На честь Анрі Делоне, першого генерального секретаря УЄФА, який вперше запропонував проведення європейської першості, але помер в 1955 році за п'ять років до першого чемпіонату Європи. Його син, П'єр Делоне, був відповідальним за створення трофея.

Де дивитись фінал Євро-2020 Італія – Англія

Нагадаємо, що за матчем Італія – Англія можна стежити на нашому YouTube-каналі "ТуМатч". Ми проведемо стрім поєдинку з професійним коментатором. Також гру можна буде обговорювати в чаті.

Раніше ми розповідали про кумедний випадок у збірній Італії. Команда так поспішала на фінал до Лондона, що забула на базі главу делегації Джанлуку Віаллі.

Раніше ми писали, що королева Великобританії звернулася до футболістів збірної Англії перед матчем з Італією.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 11 липня
22:00
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