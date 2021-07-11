11 июля 22:00
Италия --
Англия --
11 июля 03:00
Бразилия 0
Аргентина 1
13 июля 18:00
Заря --
Аланьяспор --
14 июля 12:00
Динамо --
Сьон --
17 июля 21:00
Ницца --
Динамо --
20 июля 16:00
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Медали Евро-2020: что изображено и написано на наградах, которые получит чемпион

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
11 июля, 13:54
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Накануне финала чемпионата Европы УЕФА презентовал чемпионские медали, на которых написано официальное название трофея – "Кубок Анри Делоне"
Победителей ждут кубок и медали
Победителей ждут кубок и медали

Финал чемпионата Европы сегодня пройдет в Лондоне на "Уэмбли". Впервые в истории за главный трофей будет бороться сборная Англии. Для Италии это будет четвертый финал – победа на Евро-1968 и поражение на Евро-2000 и Евро-2012. Матч начнется в 22:00. Онлайн-трансляцию Италия – Англия смотрите на нашем сайте.

Накануне финала УЕФА презентовал чемпионские медали. Они выглядят очень стильно. Помимо стандартного названия турнира и силуэта трофея, на медалях на французском написано "Кубок Анри Делоне". Именно так называется трофей, который получает чемпион Европы. В честь Анри Делоне, первого генерального секретаря УЕФА, который впервые предложил проведение Европейского первенства, но умер в 1955 году за пять лет до первого чемпионата Европы. Его сын, Пьер Делоне, был ответственным за создание трофея.

Где смотреть финал Евро-2020 Италия – Англия

Напомним, что за матчем Италия – Англия можно следить на нашем YouTube-канале "ТуМатч". Мы проведем стрим поединка с профессиональным комментатором. Также игру можно будет обсуждать в чате.

Ранее мы рассказывали о забавном случае в сборной Италии. Команда так спешила на финал в Лондон, что забыла на базе главу делегации Джанлуку Виалли.

Ранее мы писали, что королева Великобритании обратилась к футболистам сборной Англии перед матчем с Италией.

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Все таблицы Евро
Воскресенье, 11 июля
22:00
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