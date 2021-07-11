Королева Єлизавета II звернулася до збірної Англії перед фіналом Євро-2020

Перед вирішальним поєдинком з італійцями на лондонському стадіоні "Вемблі" Її Величність написала своїм підданим лист і згадала 1966 рік

Єлизавета II дозволила влаштовувати пікніки на галявині біля Букінгемського палацу / Фото: Getty Images

Чемпіонат Європи в неділю ввечері стане історією. Ми ведемо онлайн Італія – Англія. Зустріч розпочнеться в Лондоні о 22:00 за Києвом.

Багато добре відомих персон виступили на підтримку своїх збірних. Не пройшла повз значущої події і королева Великої Британії Єлизавета ІІ, відправивши футбольній команді послання. Його текст наводить видання The Guardian:

"Містер Гарет Саутгейт. 55 років тому мені пощастило бути присутньою на чемпіонаті світу з Боббі Муром і побачити, що означає для футболістів і команди перемога у фіналі головного турніру. Хотілося б передати вітання від мене і членів моєї сім'ї з виходом у фінал Євро і побажати всього найкращого в матчі. Сподіваюся, в історію увійде не лише результат, але також дух і гордість від вашої гри".

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Букмекерські контори шанси суперників розцінюють приблизно однаково, невелику перевагу віддаючи господарям.

Раніше Єлизаветі ІІ подарували вишиванку з Полтавської області.

Дивіться сюжет про посланні королеви футболістам: