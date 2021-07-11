11 липня 22:00
Італія --
Англія --
11 липня 03:00
Бразилія 0
Аргентина 1
13 липня 18:00
Зоря --
Аланьяспор --
14 липня 12:00
Динамо --
Сьйон --
17 липня 21:00
Ніцца --
Динамо --
20 липня 16:00
Атлетик --
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Королева Єлизавета II звернулася до збірної Англії перед фіналом Євро-2020

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
11 липня, 11:33
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Перед вирішальним поєдинком з італійцями на лондонському стадіоні "Вемблі" Її Величність написала своїм підданим лист і згадала 1966 рік
Єлизавета II дозволила влаштовувати пікніки на галявині біля Букінгемського палацу
Єлизавета II дозволила влаштовувати пікніки на галявині біля Букінгемського палацу / Фото: Getty Images

Чемпіонат Європи в неділю ввечері стане історією. Ми ведемо онлайн Італія – Англія. Зустріч розпочнеться в Лондоні о 22:00 за Києвом.

Багато добре відомих персон виступили на підтримку своїх збірних. Не пройшла повз значущої події і королева Великої Британії Єлизавета ІІ, відправивши футбольній команді послання. Його текст наводить видання The Guardian:

"Містер Гарет Саутгейт. 55 років тому мені пощастило бути присутньою на чемпіонаті світу з Боббі Муром і побачити, що означає для футболістів і команди перемога у фіналі головного турніру. Хотілося б передати вітання від мене і членів моєї сім'ї з виходом у фінал Євро і побажати всього найкращого в матчі. Сподіваюся, в історію увійде не лише результат, але також дух і гордість від вашої гри".

Читайте також: реакція соцмереж на пенальті в матчі Англія – Данія: Королева на VAR і пірнання Фелпса.

Букмекерські контори шанси суперників розцінюють приблизно однаково, невелику перевагу віддаючи господарям.

Раніше Єлизаветі ІІ подарували вишиванку з Полтавської області.

Дивіться сюжет про посланні королеви футболістам:

Королева Англії побажала перемоги збірній на Євро Відео: Reuters
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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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Неділя, 11 липня
22:00
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