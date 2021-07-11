11 июля 22:00
Италия --
Англия --
11 июля 03:00
Бразилия 0
Аргентина 1
13 июля 18:00
Заря --
Аланьяспор --
14 июля 12:00
Динамо --
Сьон --
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Ницца --
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Королева Елизавета II обратилась к сборной Англии перед финалом Евро-2020

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
11 июля, 11:33
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Перед решающим поединком с итальянцами на лондонском стадионе "Уэмбли" Ее Величество написала своим подданным письмо и вспомнила 1966 год
Елизавета II разрешила устраивать пикники на лужайке у Букингемского дворца
Елизавета II разрешила устраивать пикники на лужайке у Букингемского дворца / Фото: Getty Images

Чемпионат Европы в воскресенье вечером станет историей. Мы ведем онлайн Италия – Англия. Встреча начнется в Лондоне в 22:00 по Киеву.

Многие хорошо известные персоны выступили в поддержку своих сборных. Не прошла мимо значимого события и королева Великобритании Елизавета ІІ, отправив футбольной команде послание. Его текст приводит издание The Guardian:

"Мистер Гарет Саутгейт. 55 лет назад мне посчастливилось присутствовать на чемпионате мира с Бобби Муром и увидеть, что значит для футболистов и команды победа в финале главного турнира. Хотелось бы передать поздравления от меня и членов моей семьи с выходом в финал Евро и пожелать всего наилучшего в матче. Надеюсь, в историю войдет не только результат, но также дух и гордость от вашей игры".

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Букмекерские конторы шансы соперников расценивают примерно одинаково, небольшое преимущество отдавая хозяевам. Напомним, в 1966 году сборная Англии обыграла ФРГ в финале чемпионата мира.

Ранее Елизавете ІІ подарили вышиванку из Полтавской области.

Смотрите сюжет о послании королевы футболистам:

Королева Англии пожелала победы сборной на Евро Видео: Reuters
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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Воскресенье, 11 июля
22:00
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