Італія так поспішала на фінал Євро, що забула главу делегації

Сьогодні ввечері на "Вемблі" пройде фінал Євро-2020. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Італія – Англія. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Перед вильотом до Лондона зі збірною Італії стався курйозний інцидент. Команда так поспішала на фінал, що забула на тренувальній базі главу делегації, легендарного в минулому форварда Джанлуку Віаллі.

Автобус вже почав від'їжджати, і співробітникові бази довелося встати на його шляху, щоб Віаллі не залишився вдома.

"That is a fine!"



The #ITA squad almost left their training base in Florence without assistant coach Gianluca Vialli! pic.twitter.com/m8RvXgj7kG