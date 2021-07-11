11 липня 22:00
Італія --
Англія --
11 липня 03:00
Бразилія 0
Аргентина 1
13 липня 18:00
Зоря --
Аланьяспор --
14 липня 12:00
Динамо --
Сьйон --
17 липня 21:00
Ніцца --
Динамо --
20 липня 16:00
Атлетик --
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Євро-2020

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Італія так поспішала на фінал Євро, що забула главу делегації

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
11 липня, 13:04
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Автобус з командою вже почав від'їжджати в аеропорт, як виявилося, що на базі залишився глава делегації, легендарний футболіст Джанлука Віаллі
Джанлука Віаллі запізнився на автобус
Джанлука Віаллі запізнився на автобус

Сьогодні ввечері на "Вемблі" пройде фінал Євро-2020. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Італія – Англія. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Перед вильотом до Лондона зі збірною Італії стався курйозний інцидент. Команда так поспішала на фінал, що забула на тренувальній базі главу делегації, легендарного в минулому форварда Джанлуку Віаллі.

Автобус вже почав від'їжджати, і співробітникові бази довелося встати на його шляху, щоб Віаллі не залишився вдома.

Нагадаємо, що за матчем Італія – Англія можна стежити на нашому YouTube-каналі "ТуМатч". Ми проведемо стрім поєдинку з професійним коментатором. Також гру можна буде обговорювати в чаті.

Де дивитися фінал Євро-2020 Італія – Англія

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 11 липня
22:00
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