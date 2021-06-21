Через коронавірус найкращий гравець збірної Шотландії вибув з лав. Що буде з командою

Молодий півзахисник Челсі, який отримав приз гравця нічийного матчу з англійцями на "Уемблі", відправився на самоізоляцію, інших перевірять

/ Фото: Reuters

Неприємна звістка сьогодні прийшло з чемпіонату Європи. Ще один футболіст підхопив коронавірус. Перед стартом турніру шотландець Джон Флек заразився коронавірусною інфекцією. Тепер ще один його партнер отримав позитивний тест. Ним виявився 20-річний хавбек Челсі Біллі Гілмор, якого в попередньому матчі з англійцями (0: 0) визнали найкращим на полі.

Інформація з'явилася на сторінці B/R Football в Twitter, її підтвердила і Шотландська асоціація футболу.

Оголошено, що Гілмор змушений піти на самоізоляцію терміном на 10 днів і завтра не зіграє проти збірної Хорватії. Яким чином і коли Біллі міг заразитися, не повідомляється.

Раніше першого зараженого коронавірусом на Євро-2020 знайшли в Пітері.

При цьому є побоювання, що півзахисник міг передати інфекцію і іншим гравцям – як своєї команди, так і англійської. Адже на полі футболісти тісно спілкуються. У будь-якому випадку в таборах обох збірних пройде дослідження, результати якого чекають з нетерпінням.

Тим часом в Росії закривають фан-зону Євро-2020.

Згадаймо, як шотландці та англійці розписали нічию: