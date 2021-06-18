18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Москва доплясалася! У Росії закривають фан-зону Євро-2020

Олена Павлова Олена Павлова
18 червня, 11:03
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Вболівальники більше не зможуть відвідувати фан-зону в Лужниках за рішенням мера, який незадоволений кількістю нових випадків коронавірусу і поведінкою людей
Вболівальники збірної Росії в фан-зоні в Москві
Вболівальники збірної Росії в фан-зоні в Москві / Фото: Reuters

Тоді як в більшості країн Європи коронавірус пішов на спад, в Росії через COVID-19 починають закривати фан-зони Євро-2020. Першими постраждали вболівальники Москви, які найближчим часом не зможуть дивитися футбол в Лужниках. Раніше ми давали реакцію фан-зони Санкт-Петербурга на гол України.

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"Ми всіх попереджали. Будь ласка, на стадіонах, у великих концертних залах будьте акуратніше, дотримуйтеся вимог. І що? На танцполах натовпи радісних людей. Відсьогодні обмежимо видовищні заходи максимум 1000 осіб. Це означає, що театри і кіно зможуть працювати. А масові видовищні заходи ми на час зупинимо. Танцполи і фан-зони для вболівальників теж доведеться закрити", – написав на своєму сайті мер Москви Сергій Собянін.

За 17 червня кількість заражених коронавірусом в Росії збільшилася на 14 000 і перевалила за 5,2 мільйона.

Раніше ми давали карту фан-зон України на Євро-2020. Під час чемпіонату Європи відкрито 11 зон для фанатів – від Чернігова до Львова.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Пʼятниця, 18 червня
16:00
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22:00
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Субота, 19 червня
16:00
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