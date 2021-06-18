Москва доплясалася! У Росії закривають фан-зону Євро-2020

Вболівальники більше не зможуть відвідувати фан-зону в Лужниках за рішенням мера, який незадоволений кількістю нових випадків коронавірусу і поведінкою людей

Вболівальники збірної Росії в фан-зоні в Москві / Фото: Reuters

Тоді як в більшості країн Європи коронавірус пішов на спад, в Росії через COVID-19 починають закривати фан-зони Євро-2020. Першими постраждали вболівальники Москви, які найближчим часом не зможуть дивитися футбол в Лужниках. Раніше ми давали реакцію фан-зони Санкт-Петербурга на гол України.

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"Ми всіх попереджали. Будь ласка, на стадіонах, у великих концертних залах будьте акуратніше, дотримуйтеся вимог. І що? На танцполах натовпи радісних людей. Відсьогодні обмежимо видовищні заходи максимум 1000 осіб. Це означає, що театри і кіно зможуть працювати. А масові видовищні заходи ми на час зупинимо. Танцполи і фан-зони для вболівальників теж доведеться закрити", – написав на своєму сайті мер Москви Сергій Собянін.

За 17 червня кількість заражених коронавірусом в Росії збільшилася на 14 000 і перевалила за 5,2 мільйона.

Раніше ми давали карту фан-зон України на Євро-2020. Під час чемпіонату Європи відкрито 11 зон для фанатів – від Чернігова до Львова.