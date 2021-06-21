Из-за коронавируса лучший игрок сборной Шотландии выбыл из строя. Что будет с командой

Молодой полузащитник Челси, получивший приз игрока ничейного матча с англичанами на "Уэмбли", отправился на самоизоляцию, остальных проверят

Билли Гилмор, сборная Шотландии / Фото: Reuters

Неприятное известие сегодня пришло с чемпионата Европы. Еще один футболист подхватил коронавирус. Перед стартом турнира шотландец Джон Флек заразился коронавирусной инфекцией. Теперь еще один его партнер получил положительный тест. Им оказался 20-летний хавбек Челси Билли Гилмор, которого в предыдущем матче с англичанами (0:0) признали лучшим на поле.

Мы уже ведем онлайн матча Украина – Австрия.

Информация появилась на странице B/R Football в Twitter, ее подтвердила и Шотландская ассоциация футбола.

Объявлено, что Гилмор вынужден уйти на самоизоляцию сроком на 10 дней и завтра не сыграет против сборной Хорватии в решающем противостоянии. Каким образом и когда Билли мог заразиться, не сообщается.

Ранее первого зараженного коронавирусом на Евро-2020 нашли в Питере.

При этом есть опасения, что полузащитник мог передать инфекцию и другим игрокам – как своей команды, так и английской. Ведь на поле футболисты тесно общаются. В любом случае в лагерях обоих сборных пройдет исследование, результаты которого ждут с нетерпенем.

Тем временем в России закрывают фан-зону Евро-2020.

Вспомним, как шотландцы и англичане расписали ничью: