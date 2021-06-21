21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
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Евро-2020

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Из-за коронавируса лучший игрок сборной Шотландии выбыл из строя. Что будет с командой

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
21 июня, 14:29
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Молодой полузащитник Челси, получивший приз игрока ничейного матча с англичанами на "Уэмбли", отправился на самоизоляцию, остальных проверят
Билли Гилмор, сборная Шотландии
Билли Гилмор, сборная Шотландии / Фото: Reuters

Неприятное известие сегодня пришло с чемпионата Европы. Еще один футболист подхватил коронавирус. Перед стартом турнира шотландец Джон Флек заразился коронавирусной инфекцией. Теперь еще один его партнер получил положительный тест. Им оказался 20-летний хавбек Челси Билли Гилмор, которого в предыдущем матче с англичанами (0:0) признали лучшим на поле.

Мы уже ведем онлайн матча Украина – Австрия.

Информация появилась на странице B/R Football в Twitter, ее подтвердила и Шотландская ассоциация футбола.

Объявлено, что Гилмор вынужден уйти на самоизоляцию сроком на 10 дней и завтра не сыграет против сборной Хорватии в решающем противостоянии. Каким образом и когда Билли мог заразиться, не сообщается.

Ранее первого зараженного коронавирусом на Евро-2020 нашли в Питере.

При этом есть опасения, что полузащитник мог передать инфекцию и другим игрокам – как своей команды, так и английской. Ведь на поле футболисты тесно общаются. В любом случае в лагерях обоих сборных пройдет исследование, результаты которого ждут с нетерпенем.

Тем временем в России закрывают фан-зону Евро-2020.

Вспомним, как шотландцы и англичане расписали ничью:

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Понедельник, 21 июня
19:00
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19:00
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22:00
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22:00
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Вторник, 22 июня
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