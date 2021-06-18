18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Москва доплясалась! В России закрывают фан-зону Евро-2020

Елена Павлова Елена Павлова
18 июня, 11:03
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Болельщики больше не смогут посещать фан-зону в Лужниках по решению мэра, который недоволен количеством новых случаев коронавируса и поведением людей
Болельщики сборной России в фан-зоне в Москве
Болельщики сборной России в фан-зоне в Москве / Фото: Reuters

В то время, как в большинстве стран Европы коронавирус пошел на спад, в России из-за COVID-19 начинают закрывать фан-зоны Евро-2020. Первыми пострадали болельщики Москвы, которые в ближайшее время не смогут смотреть футбол в Лужниках. Ранее мы давали реакцию фан-зоны Санкт-Петербурга на гол Украины.

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"Мы всех предупреждали. Пожалуйста, на стадионах, в больших концертных залах будьте аккуратнее, соблюдайте требования. И что? На танцполах толпы ликующих людей. С сегодняшнего дня ограничим зрелищные мероприятия максимум 1000 людьми. Это означает, что театры и кино смогут работать. А массовые зрелищные мероприятия мы на время остановим. Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придется закрыть", — написал на своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

За 17 июня количество зараженных коронавирусом в России увеличилось на 14 000 и перевалило за 5,2 миллиона.

Ранее мы давали карту фан-зон Украины на Евро-2020. Во время чемпионата Европы открыто 11 зон для фанатов – от Чернигова до Львова.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Пятница, 18 июня
16:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
22:00
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Суббота, 19 июня
16:00
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19:00
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