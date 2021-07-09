11 липня 22:00
Італія --
Англія --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
10 липня 03:00
Колумбія --
Перу --
10 липня 12:00
Динамо --
Серветт --
11 липня 03:00
Бразилія --
Аргентина --
13 липня 18:00
Зоря --
Аланьяспор --
14 липня 12:00
Динамо --
Сьйон --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Італія завжди била англійців на великих турнірах, а Пірло навіть знущався. Як це було

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
9 липня, 10:45
Копіювати лінк
Родоначальники футболу обігравали "Скуадру адзурру" в товариських матчах і у відбіркових змаганнях, але в фінальних частинах чотири рази поступилися
Збірна Італії
Збірна Італії / Фото: Reuters

На одному з найбільш видовищних чемпіонатів Європи в історії залишилося провести лише один поєдинок. У неділю о 22:00 на "Вемблі" в Лондоні зійдуться збірні Італії та Англії. До речі, фінал Євро-2020 буде судити нідерландець Бйорн Кейперс, який раніше обматюкав італійського футболіста.

Для команди Гарета Саутгейта нинішній турнір вийшов практично домашнім. Лише на чвертьфінал із українцями вона з'їздила в Рим. Однак цього разу збірній Англії доведеться порушити багаторічне прокляття: в фінальних турнірах чемпіонатів світу та Європи вона завжди поступалася італійцям.

У 1980-му "Скуадра адзурра" виграла на груповому етапі Євро, а в 2012-му – в чвертьфіналі за пенальті. На "мундіалях" Італія взяла вдома "бронзу" в 1990-му, а в 2014-му перемогла в групі. Причому завжди апеннінці брали гору з мінімальною різницею в рахунку.

Згадаймо, що 24 червня 2012 року збірна Італії після 0:0 в основний час виграла серію пенальті з рахунком 4:2 на забитому НСК "Олімпійський" в Києві. А легендарний Андреа Пірло дозволив собі познущатися над Джо Гартом "паненкою".

Читайте також, що сказав Шевченко про фінал Євро-2020.

Всього ж суперники зустрічалися 27 разів: 10 перемог здобула Італія, 8 – Англія, ще 9 матчів завершилися нічиїми. За останні 45 років більше трьох м'ячів на двох команди не забивали.

Дізнайтеся, що на Яремчука претендує ще один європейський гранд.

Дивіться огляд півфіналу Італія – Іспанія:

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
дівчата Євро
збірна України
Євро 2020
Відео голів Євро-2020
Людина-енергетик
Hell

Гравець
збірної Італії

72 300 м
Хто він?
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 11 липня
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі
Останні новини

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти