Італія завжди била англійців на великих турнірах, а Пірло навіть знущався. Як це було

Родоначальники футболу обігравали "Скуадру адзурру" в товариських матчах і у відбіркових змаганнях, але в фінальних частинах чотири рази поступилися

Збірна Італії / Фото: Reuters

На одному з найбільш видовищних чемпіонатів Європи в історії залишилося провести лише один поєдинок. У неділю о 22:00 на "Вемблі" в Лондоні зійдуться збірні Італії та Англії. До речі, фінал Євро-2020 буде судити нідерландець Бйорн Кейперс, який раніше обматюкав італійського футболіста.

Для команди Гарета Саутгейта нинішній турнір вийшов практично домашнім. Лише на чвертьфінал із українцями вона з'їздила в Рим. Однак цього разу збірній Англії доведеться порушити багаторічне прокляття: в фінальних турнірах чемпіонатів світу та Європи вона завжди поступалася італійцям.

У 1980-му "Скуадра адзурра" виграла на груповому етапі Євро, а в 2012-му – в чвертьфіналі за пенальті. На "мундіалях" Італія взяла вдома "бронзу" в 1990-му, а в 2014-му перемогла в групі. Причому завжди апеннінці брали гору з мінімальною різницею в рахунку.

Згадаймо, що 24 червня 2012 року збірна Італії після 0:0 в основний час виграла серію пенальті з рахунком 4:2 на забитому НСК "Олімпійський" в Києві. А легендарний Андреа Пірло дозволив собі познущатися над Джо Гартом "паненкою".

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Всього ж суперники зустрічалися 27 разів: 10 перемог здобула Італія, 8 – Англія, ще 9 матчів завершилися нічиїми. За останні 45 років більше трьох м'ячів на двох команди не забивали.

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Дивіться огляд півфіналу Італія – Іспанія: