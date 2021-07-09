На Яремчука претендує ще один європейський гранд. Скільки хоче урвати за українця Гент

Форвард бельгійського Гента і збірної України може продовжити кар'єру в португальській Бенфіці, хоча ним цікавилися і клуби Англії, Італії, Німеччини

Роман Яремчук, збірна України / Фото: Reuters

Після чемпіонату Європи основний нападник нашої збірної Роман Яремчук відправився на відпочинок до Туреччини. Днями форвард збірної України приручив козла, а дружина пішла в майбутнє. Тим часом його клуб веде активні переговори про трансфер 25-річного львів'янина.

До числа претендентів на хлопця приєдналася португальська Бенфіка, повідомив італійський журналіст-інсайдер Джанлука Ді Марція на своєму сайті. Сторони ведуть активні переговори, але не називають суму, навколо якої вони сперечаються.

Популярний сайт Transfermarkt оцінює Яремчука в 15 мільйонів євро. Такий же цінник на ньому висів і до Євро-2020, хоча там Роман забив два м'ячі і зробив одну гольову передачу. Чотири роки тому Гент віддав за нього Динамо всього два мільйони, а тепер хоче отримати 20-25!

Матч Нідерланди – Україна зібрав біля екранів майже 5 мільйонів глядачів / Фото: REUTERS

Ми писали, що після сварки на Євро футболісти збірної України відпочивають разом.

Очевидно, що зараз для Гента настав найзручніший момент для продажу Яремчука, який змусив про себе говорити на ЧЄ. Адже через пів року його "подвиги" вже підзабудуть. Останніми тижнями українцем цікавилося чимало пристойних клубів: німецький Вольфсбург, французька Ніцца, лондонський Арсенал, італійська Рома. Ймовірно, найбажанішим варіантом для Романа була б англійська Прем'єр-ліга, але повинні зійтися побажання усіх сторін. Контракт форварда з бельгійцями діє до 2025 року.

Вчора інший лідер збірної України Маліновський переніс операцію.

Згадаймо, як Роман забивав у ворота збірної Північної Македонії: