11 июля 22:00
Италия --
Англия --
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
10 июля 03:00
Колумбия --
Перу --
10 июля 12:00
Динамо --
Серветт --
11 июля 03:00
Бразилия --
Аргентина --
13 июля 18:00
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Евро-2020

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Италия всегда била англичан на крупных турнирах, а Пирло даже издевался. Как это было

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
9 июля, 10:45
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Родоначальники футбола обыгрывали "Скуадру адзурру" в товарищеских матчах и в отборочных соревнованиях, но в финальных частях четыре раза уступили
Сборная Италия в радости
Сборная Италия в радости / Фото: Reuters

На одном из самых зрелищных чемпионатов Европы в истории осталось провести всего один поединок. В воскресенье в 22:00 на "Уэмбли" в Лондоне сойдутся сборные Италии и Англии. К слову, финал Евро-2020 будет судить нидерландец Бьорн Кейперс, который ранее обматерил итальянского футболиста.

Для команды Гарета Саутгейта нынешний турнир получился практически домашним. Лишь на четвертьфинал с украинцами она съездила в Рим. Однако на этот раз сборной Англии придется нарушить многолетнее проклятие: в финальных турнирах чемпионатов мира и Европы она всегда уступала итальянцам.

В 1980-м "Скуадра адзурра" выиграла на групповом этапе Евро, а в 2012-м – в четвертьфинале по пенальти. На "мундиалях" Италия взяла дома "бронзу" в 1990-м, а в 2014-м победила в группе. Причем всегда апеннинцы брали верх с минимальной разницей в счете.

Вспомним, что 24 июня 2012 года сборная Италии после 0:0 в основное время выиграла серию пенальти со счетом 4:2 на забитом НСК "Олимпийский" в Киеве. А легендарный Андреа Пирло позволил себе поиздеваться над Джо Хартом "паненкой".

Читайте также, что сказал Шевченко о финале Евро-2020.

Всего же соперники встречались 27 раз: 10 побед добыла Италия, 8 – Англия, еще 9 матчей завершились ничьими. За последние 45 лет больше трех мячей на двоих команды не забивали.

Узнайте, что на Яремчука претендует еще один европейский гранд.

Смотрите обзор полуфинала Италия – Испания:

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Воскресенье, 11 июля
22:00
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