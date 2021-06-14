Іспанія розкриє оборону Швеції: прогноз коментатора на матч дня на Євро-2020

У другому матчі дня в групі D фаворитам доведеться докласти чимало зусиль, щоб впоратися з організованою скандинавської збірної навіть на своєму полі

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У понеділок в різних куточках континенту проходять три матчі чемпіонату Європи. Ми вже ведемо онлайн Іспанія – Швеція. Що ж нас очікує на стадіоні в Севільї.

"Фурія роха" до другого великого турніру поспіль підходить з сумбуром. Але якщо перед "мундіалем"-2018 її раптово покинув тренер Хулен Лопетегі, очоливши Реал, і команда поїхала зі спортивним директором Фернандо Йєрро в цій ролі. То тепер незадовго до старту всередині команди трапився невеликий спалах коронавірусу. Бускетс і Дієго Льоренте були поміщені на ізоляцію. В якому режимі працювала інша команда – не зовсім зрозуміло. До того ж, втрата досвідченого опорника може виявитися проблемою.

В цілому ж, у іспанців непогана і рівна команда з великою кількістю дуже тямущих футболістів і без суперзірок. При Луїсі Енріке йде зміна поколінь, і результати в цілому видобуваються не дуже стабільно. Хоча з осені 2020 го Іспанія програла лише раз – збірної України в Києві. Правда, нічиїх в 13 матчах було чимало – аж шість.

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Швеція приїхала на Євро без Златана Ібрагімовича. Хоч він і повернувся в збірну, але йому завадила травма. Великих зірок у них теж немає, але команда дуже збалансована і добре організована. У 2020-му шведи перемогли лише двічі при шести поразках. А в цьому році перемогли у всіх п'яти матчах, правда суперниками були грузини, косовари, естонці, фіни і вірмени.

Іспанія начебто і фаворит, але з огляду на ситуацію всередині команди, навряд чи їй вдасться перемогти легко. Скандинави точно дадуть бій. Хоча поєдинок відбудеться в Севільї на "Ла Картуха". очікую перемогу господарів – 1:0 або 2:1.

Дізнайтеся, де і коли дивитися матч Іспанія – Швеція.

На перемогу збірної Іспанії FAVBET приймає ставки з коефіцієнтом 1.37, в виграш Швеції вірять набагато менше – 10.0, котирування на нічию – 5.10. Велика ймовірність, що обидві команди не заб'ють – 1.70. Тобто, відрізняться тільки іспанці. Найпопулярніший рахунок – 2:0 на користь господарів (5.00).

Дивіться огляд матчу Нідерланди – Україна: