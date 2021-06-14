14 червня 16:00 Відео
Шотландія 0
Чехія 2
14 червня 45’
Польща 0
Словаччина 1
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Іспанія розкриє оборону Швеції: прогноз коментатора на матч дня на Євро-2020

Кирило Круторогов Кирило Круторогов
14 червня, 19:44
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У другому матчі дня в групі D фаворитам доведеться докласти чимало зусиль, щоб впоратися з організованою скандинавської збірної навіть на своєму полі
/ Фото: Reuters

У понеділок в різних куточках континенту проходять три матчі чемпіонату Європи. Ми вже ведемо онлайн Іспанія – Швеція. Що ж нас очікує на стадіоні в Севільї.

"Фурія роха" до другого великого турніру поспіль підходить з сумбуром. Але якщо перед "мундіалем"-2018 її раптово покинув тренер Хулен Лопетегі, очоливши Реал, і команда поїхала зі спортивним директором Фернандо Йєрро в цій ролі. То тепер незадовго до старту всередині команди трапився невеликий спалах коронавірусу. Бускетс і Дієго Льоренте були поміщені на ізоляцію. В якому режимі працювала інша команда – не зовсім зрозуміло. До того ж, втрата досвідченого опорника може виявитися проблемою.

В цілому ж, у іспанців непогана і рівна команда з великою кількістю дуже тямущих футболістів і без суперзірок. При Луїсі Енріке йде зміна поколінь, і результати в цілому видобуваються не дуже стабільно. Хоча з осені 2020 го Іспанія програла лише раз – збірної України в Києві. Правда, нічиїх в 13 матчах було чимало – аж шість.

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Швеція приїхала на Євро без Златана Ібрагімовича. Хоч він і повернувся в збірну, але йому завадила травма. Великих зірок у них теж немає, але команда дуже збалансована і добре організована. У 2020-му шведи перемогли лише двічі при шести поразках. А в цьому році перемогли у всіх п'яти матчах, правда суперниками були грузини, косовари, естонці, фіни і вірмени.

Іспанія начебто і фаворит, але з огляду на ситуацію всередині команди, навряд чи їй вдасться перемогти легко. Скандинави точно дадуть бій. Хоча поєдинок відбудеться в Севільї на "Ла Картуха". очікую перемогу господарів – 1:0 або 2:1.

Дізнайтеся, де і коли дивитися матч Іспанія – Швеція.

На перемогу збірної Іспанії FAVBET приймає ставки з коефіцієнтом 1.37, в виграш Швеції вірять набагато менше – 10.0, котирування на нічию – 5.10. Велика ймовірність, що обидві команди не заб'ють – 1.70. Тобто, відрізняться тільки іспанці. Найпопулярніший рахунок – 2:0 на користь господарів (5.00).

Дивіться огляд матчу Нідерланди – Україна:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
0
0:0
0
2
Іспанія
0
0:0
0
3
Швеція
0
0:0
0
4
Польща
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 14 червня
0:2
Відео Про матч
0:1 (45’)
Дивись на:
22:00
Дивись на: Трансляція
Вівторок, 15 червня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Середа, 16 червня
16:00
Дивись на:
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