Испания с трудом вскроет оборону Швеции: прогноз комментатора на матч дня на Евро-2020

Во втором матче дня в группе D фаворитам придется приложить немало усилий, чтобы справиться с организованной скандинавской сборной даже на своем поле

Сборная Испании на тренировке / Фото: Reuters

В понедельник в разных уголках континента проходят три матча чемпионата Европы. Мы уже ведем онлайн Испания – Швеция. Что же нас ожидает на стадионе в Севилье.

"Фурия роха" ко второму большому турниру подряд подходит с сумбуром. Но если перед "мундиалем"-2018 ее внезапно покинул тренер Лопетеги, возглавив Реал, и команда поехала со спортивным директором Фернандо Йерро в этой роли. То теперь незадолго до старта внутри команды случилась небольшая вспышка коронавируса. Бускетс и Диего Льоренте были помещены на изоляцию. В каком режиме работала остальная команда – не совсем понятно. К тому же, потеря опытнейшего опорника может оказаться проблемой.

В целом же, у испанцев неплохая и ровная команда с большим количеством очень толковых футболистов и без суперзвезд. При Луисе Энрике идет смена поколений, и результаты в целом добываются не слишком стабильно. Хотя с осени 2020-го Испания проиграла всего раз – сборной Украины в Киеве. Правда, ничьих в 13 матчах было немало – аж шесть.

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Швеция приехала на Евро без Златана Ибрагимовича. Хоть он и вернулся в сборную, но ему помешала травма. Больших звезд у них тоже нет, но команда очень сбалансированная и хорошо организованная. В 2020-м шведы победили лишь дважды при шести поражениях. А в этом году победили во всех пяти матчах, правда соперниками были грузины, косовары, эстонцы, финны и армяне.

Испания вроде бы и фаворит, но учитывая ситуацию внутри команды, вряд ли ей удастся победить легко. Скандинавы точно дадут бой. Хотя поединок состоится в Севилье на "Ла Картухе". Ожидаю победу хозяев – 1:0 или 2:1.

Узнайте, где и когда смотреть матч Испания – Швеция.

На успех сборной Испании FAVBET принимает ставки с коэффициентом 1.37, в выигрыш Швеции верят гораздо меньше – 10.0, котировка на ничью – 5.10. Большая вероятность, что обе команды не забьют – 1.70. То есть, отличатся только испанцы. Самый популярный счет – 2:0 в пользу хозяев (5.00).

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