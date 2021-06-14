14 июня 16:00 Видео
Шотландия 0
Чехия 2
14 июня 45’
Польша 0
Словакия 1
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Испания с трудом вскроет оборону Швеции: прогноз комментатора на матч дня на Евро-2020

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов
14 июня, 19:44
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Во втором матче дня в группе D фаворитам придется приложить немало усилий, чтобы справиться с организованной скандинавской сборной даже на своем поле
Сборная Испании на тренировке
Сборная Испании на тренировке / Фото: Reuters

В понедельник в разных уголках континента проходят три матча чемпионата Европы. Мы уже ведем онлайн Испания – Швеция. Что же нас ожидает на стадионе в Севилье.

"Фурия роха" ко второму большому турниру подряд подходит с сумбуром. Но если перед "мундиалем"-2018 ее внезапно покинул тренер Лопетеги, возглавив Реал, и команда поехала со спортивным директором Фернандо Йерро в этой роли. То теперь незадолго до старта внутри команды случилась небольшая вспышка коронавируса. Бускетс и Диего Льоренте были помещены на изоляцию. В каком режиме работала остальная команда – не совсем понятно. К тому же, потеря опытнейшего опорника может оказаться проблемой.

В целом же, у испанцев неплохая и ровная команда с большим количеством очень толковых футболистов и без суперзвезд. При Луисе Энрике идет смена поколений, и результаты в целом добываются не слишком стабильно. Хотя с осени 2020-го Испания проиграла всего раз – сборной Украины в Киеве. Правда, ничьих в 13 матчах было немало – аж шесть.

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Швеция приехала на Евро без Златана Ибрагимовича. Хоть он и вернулся в сборную, но ему помешала травма. Больших звезд у них тоже нет, но команда очень сбалансированная и хорошо организованная. В 2020-м шведы победили лишь дважды при шести поражениях. А в этом году победили во всех пяти матчах, правда соперниками были грузины, косовары, эстонцы, финны и армяне.

Испания вроде бы и фаворит, но учитывая ситуацию внутри команды, вряд ли ей удастся победить легко. Скандинавы точно дадут бой. Хотя поединок состоится в Севилье на "Ла Картухе". Ожидаю победу хозяев – 1:0 или 2:1.

Узнайте, где и когда смотреть матч Испания – Швеция.

На успех сборной Испании FAVBET принимает ставки с коэффициентом 1.37, в выигрыш Швеции верят гораздо меньше – 10.0, котировка на ничью – 5.10. Большая вероятность, что обе команды не забьют – 1.70. То есть, отличатся только испанцы. Самый популярный счет – 2:0 в пользу хозяев (5.00).

Смотрите обзор матча Нидерланды – Украина:

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
0
0:0
0
2
Испания
0
0:0
0
3
Швеция
0
0:0
0
4
Польша
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Понедельник, 14 июня
0:2
Видео О матче
0:1 (45’)
Смотри на:
22:00
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Вторник, 15 июня
19:00
Смотри на:
22:00
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Среда, 16 июня
16:00
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