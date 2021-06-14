Технарям Евро на заметку: Ломаченко осваивает цирковые трюки, Степаненко завидует

Украинский боксер разнообразно и эффектно тренируется в Калифорнии перед боем с японцем Накатани, а футболист сборной им восхищается

Ломаченко в панаме с мячом / Фото: Instagram

Бывший чемпион мира Василий Ломаченко продолжает готовиться к возвращению на ринг. 26 июня в Лас-Вегасе он сойдется с японцем Масаеси Накатани. Оба в прошлом проигрывали Теофимо Лопесу. Наш 33-летний боксер блеснул необычными упражнениями в своем лагере в Калифорнии.

На днях Ломаченко сходил в баню в Америке с религиозным другом.

На своей страничке в Instagram Вася похвастался, как умеет жонглировать мячами. Причем вручную он управляется с тремя и даже четырьмя предметами. И даже умеет мастерски набивать маленький мячик ногой и забрасывать его себе на шею, как некоторые мастера футбола. Одним из первых мастерством Ломы восхитился полузащитник футбольной сборной Тарас Степаненко.

Также в разговоре с журналистом Ломаченко рассказал, что надеется на Бога в помощи с организацией реванша против Теофимо Лопеса:

"Если мне это нужно будет, он обязательно поможет. Если нет, то и реванша не будет".

Кроме того, Василий сообщил, что ему комфортно живется в Белгороде-Днестровском, и переезжать он никуда не собирается.

Тем временем промоутер Ломаченко нашел ему соперника-чемпиона.

Смотрите, что говорил Боб Арум о возможном бое Васи 11 декабря: