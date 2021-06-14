14 июня 16:00 Видео
Шотландия 0
Чехия 2
14 июня 45’
Польша 0
Словакия 1
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Евро-2020

Главная Матчи Турнирная Таблица Команды Сборная Украины Мисс Евро-2021 Бомбардиры Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Технарям Евро на заметку: Ломаченко осваивает цирковые трюки, Степаненко завидует

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
14 июня, 18:21
Копировать ссылку
Украинский боксер разнообразно и эффектно тренируется в Калифорнии перед боем с японцем Накатани, а футболист сборной им восхищается
Ломаченко в панаме с мячом
Ломаченко в панаме с мячом / Фото: Instagram

Бывший чемпион мира Василий Ломаченко продолжает готовиться к возвращению на ринг. 26 июня в Лас-Вегасе он сойдется с японцем Масаеси Накатани. Оба в прошлом проигрывали Теофимо Лопесу. Наш 33-летний боксер блеснул необычными упражнениями в своем лагере в Калифорнии.

На днях Ломаченко сходил в баню в Америке с религиозным другом.

На своей страничке в Instagram Вася похвастался, как умеет жонглировать мячами. Причем вручную он управляется с тремя и даже четырьмя предметами. И даже умеет мастерски набивать маленький мячик ногой и забрасывать его себе на шею, как некоторые мастера футбола. Одним из первых мастерством Ломы восхитился полузащитник футбольной сборной Тарас Степаненко.

Также в разговоре с журналистом Ломаченко рассказал, что надеется на Бога в помощи с организацией реванша против Теофимо Лопеса:

"Если мне это нужно будет, он обязательно поможет. Если нет, то и реванша не будет".

Кроме того, Василий сообщил, что ему комфортно живется в Белгороде-Днестровском, и переезжать он никуда не собирается.

Тем временем промоутер Ломаченко нашел ему соперника-чемпиона.

Смотрите, что говорил Боб Арум о возможном бое Васи 11 декабря:

Favbet
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Favbet стрим
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
0
0:0
0
2
Испания
0
0:0
0
3
Швеция
0
0:0
0
4
Польша
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Понедельник, 14 июня
0:2
Видео О матче
0:1 (45’)
Смотри на:
22:00
Смотри на: Трансляция
Вторник, 15 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Среда, 16 июня
16:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять