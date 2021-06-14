Технарям Євро на замітку: Ломаченко освоює циркові трюки, Степаненко заздрить

Український боксер різноманітно і ефектно тренується в Каліфорнії перед боєм з японцем Накатані, а футболіст збірної ним захоплюється

/ Фото: Instagram

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко продовжує готуватися до повернення на ринг. 26 червня в Лас-Вегасі він зійдеться з японцем Масаесі Накатані. Обидва в минулому програвали Теофімо Лопесу. Наш 33-річний боксер блиснув незвичайними вправами в своєму таборі в Каліфорнії.

Днями Ломаченко сходив в баню в Америці з релігійним другом.

На своїй сторінці в Instagram Вася похвалився, як вміє жонглювати м'ячами. Причому руками він управляється з трьома і навіть чотирма предметами. І навіть вміє майстерно набивати маленький м'ячик ногою і закидати його собі на шию, як деякі майстри футболу. Одним з перших майстерністю Ломи захопився півзахисник футбольної збірної Тарас Степаненко.

Також в розмові з журналістом Ломаченко розповів, що сподівається на Бога в допомозі з організацією реваншу проти Теофімо Лопеса:

"Якщо мені це потрібно буде, він обов'язково допоможе. Якщо ні, то й реваншу не буде".

Крім того, Василь повідомив, що йому комфортно живеться в Білгороді-Дністровському, і переїжджати він нікуди не збирається.

Тим часом промоутер Ломаченка знайшов йому суперника-чемпіона.

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