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Португалія --
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Італія --
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Швейцарія --
Турція --
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Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
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Технарям Євро на замітку: Ломаченко освоює циркові трюки, Степаненко заздрить

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
14 червня, 18:21
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Український боксер різноманітно і ефектно тренується в Каліфорнії перед боєм з японцем Накатані, а футболіст збірної ним захоплюється
/ Фото: Instagram

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко продовжує готуватися до повернення на ринг. 26 червня в Лас-Вегасі він зійдеться з японцем Масаесі Накатані. Обидва в минулому програвали Теофімо Лопесу. Наш 33-річний боксер блиснув незвичайними вправами в своєму таборі в Каліфорнії.

Днями Ломаченко сходив в баню в Америці з релігійним другом.

На своїй сторінці в Instagram Вася похвалився, як вміє жонглювати м'ячами. Причому руками він управляється з трьома і навіть чотирма предметами. І навіть вміє майстерно набивати маленький м'ячик ногою і закидати його собі на шию, як деякі майстри футболу. Одним з перших майстерністю Ломи захопився півзахисник футбольної збірної Тарас Степаненко.

Також в розмові з журналістом Ломаченко розповів, що сподівається на Бога в допомозі з організацією реваншу проти Теофімо Лопеса:

"Якщо мені це потрібно буде, він обов'язково допоможе. Якщо ні, то й реваншу не буде".

Крім того, Василь повідомив, що йому комфортно живеться в Білгороді-Дністровському, і переїжджати він нікуди не збирається.

Тим часом промоутер Ломаченка знайшов йому суперника-чемпіона.

Дивіться, що говорив Боб Арум про можливий бій Васі 11 грудня:

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І
Г
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Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
0
0:0
0
2
Іспанія
0
0:0
0
3
Швеція
0
0:0
0
4
Польща
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
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