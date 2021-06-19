19 червня 16:00 Відео
Угорщина 1
Франція 1
19 червня 19:00 Відео
Португалія 2
Німеччина 4
19 червня 22:00 Відео
Іспанія 1
Польща 1
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Іспанія – Польща: відео голів та огляд матчу Євро-2020

Олена Павлова Олена Павлова
19 червня, 23:57
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Програму другого туру на чемпіонаті Європи закривав поєдинок на Олімпійському стадіоні в Севільї, де фаворити групи Е іспанці стримували натиск Левандовскі
Каміл Глік і Альваро Мората
Каміл Глік і Альваро Мората / Фото: Reuters

На фініші другого туру чемпіонату Європ-2020 збірна Іспанії на Олімпійському стадіоні в Севільї приймала збірну Польщі. Фаворити групи Е не надто вдало стартували: іспанці поділили очки зі Швецією, а поляки і зовсім поступилися Словаччині 1:2. Тому 19 червня обидві команди проводили дуже важливий матч і зіграли 1:1.

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Іспанці, яких після першого матчу сварили за реалізацію, відкрили рахунок на 25-й хвилині: Морено змістився в центр і виконав проникаючий пас в штрафну, звідки без роздумів пробив Мората. Лайнсмен підняв прапорець, але головний суддя вирішив, що офсайду не було. Альваро забив чотири з останніх п'яти м'ячів Іспанії на Євро.

Левандовскі міг зрівняти рахунок під кінець першого тайму, але не переграв воротаря.

Дивіться огляд першого тайму

Однак у другому нападник збірної Польщі домігся свого. На 54-й хвилині Юзвяк протягнув м'яч через правий фланг і навісив в штрафну, звідки, вигравши боротьбу на другому поверсі, точно пробив головою Левандовські.

На 57-й хвилині суддя поставив пенальті в ворота Польщі – Модер сфолив у власному карному майданчику. Але Морено не зумів переграти Щенсни, а Мората на добиванні був неточний.

У час, що залищився, голкіпер Ювентуса ще багато разів рятував свою команду, і матч так і завершився – 1:1. У Іспанії тепер два очки, а Польща набрала одне.

У другому матчі групи Е Швеція обіграла Словаччину 1:0. "Синьо-жовті" набрали чотири очки, чого на Євро-2016 цілком вистачало для 1/8 фіналу.

У заключному турі 23 червня Іспанія зустрінеться зі Словаччиною, а Польща зіграє зі Швецією.

Груповий етап
Група E
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Швеція Швеція Шве
2
1
1
0
1
0
1
4
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: В Н
2
Словаччина Словаччина Сло
2
1
0
1
2
2
0
3
Забиті 2
Пропущені 2
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В
3
Іспанія Іспанія Ісп
2
0
2
0
1
1
0
2
Забиті 1
Пропущені 1
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н Н
4
Польща Польща Пол
2
0
1
1
2
3
-1
1
Забиті 2
Пропущені 3
Різниця -1
Результати останніх матчів: Н П

Дивіться огляд матчу Іспанії та Швеції

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
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Субота, 19 червня
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