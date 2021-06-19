Іспанія – Польща: відео голів та огляд матчу Євро-2020

Програму другого туру на чемпіонаті Європи закривав поєдинок на Олімпійському стадіоні в Севільї, де фаворити групи Е іспанці стримували натиск Левандовскі

Каміл Глік і Альваро Мората / Фото: Reuters

На фініші другого туру чемпіонату Європ-2020 збірна Іспанії на Олімпійському стадіоні в Севільї приймала збірну Польщі. Фаворити групи Е не надто вдало стартували: іспанці поділили очки зі Швецією, а поляки і зовсім поступилися Словаччині 1:2. Тому 19 червня обидві команди проводили дуже важливий матч і зіграли 1:1.

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Іспанці, яких після першого матчу сварили за реалізацію, відкрили рахунок на 25-й хвилині: Морено змістився в центр і виконав проникаючий пас в штрафну, звідки без роздумів пробив Мората. Лайнсмен підняв прапорець, але головний суддя вирішив, що офсайду не було. Альваро забив чотири з останніх п'яти м'ячів Іспанії на Євро.

Левандовскі міг зрівняти рахунок під кінець першого тайму, але не переграв воротаря.

Дивіться огляд першого тайму

Однак у другому нападник збірної Польщі домігся свого. На 54-й хвилині Юзвяк протягнув м'яч через правий фланг і навісив в штрафну, звідки, вигравши боротьбу на другому поверсі, точно пробив головою Левандовські.

На 57-й хвилині суддя поставив пенальті в ворота Польщі – Модер сфолив у власному карному майданчику. Але Морено не зумів переграти Щенсни, а Мората на добиванні був неточний.

У час, що залищився, голкіпер Ювентуса ще багато разів рятував свою команду, і матч так і завершився – 1:1. У Іспанії тепер два очки, а Польща набрала одне.

У другому матчі групи Е Швеція обіграла Словаччину 1:0. "Синьо-жовті" набрали чотири очки, чого на Євро-2016 цілком вистачало для 1/8 фіналу.

У заключному турі 23 червня Іспанія зустрінеться зі Словаччиною, а Польща зіграє зі Швецією.

Дивіться огляд матчу Іспанії та Швеції