Испания – Польша: видео голов и обзор матча на Евро-2020

Программу второго тура на чемпионате Европы закрывал поединок на Олимпийском стадионе в Севилье, где фавориты группы Е испанцы сдерживали натиск Левандовски

Камил Глик и Альваро Мората / Фото: Reuters

На финише второго тура чемпионата Европ-2020 сборная Испании на Олимпийском стадионе в Севилье принимала сборную Польши. Фавориты группы Е не слишком удачно стартовали: испанцы поделили очки со Швецией, а поляки и вовсе проиграли Словакии 1:2. Поэтому 19 июня обе команды проводили очень важный матч в турнирном плане.

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Испанцы, которых после первого матча ругали за реализацию, открыли счет на 25-й минуте: Морено сместился в центр и выполнил проникающий пас в штрафную, откуда без раздумий пробил Мората. Лайнсмен поднял флажок, но главный судья решил, что офсайда не было.

Во втором матче группы Е Швеция обыграла Словакию 1:0. "Сине-желтые" набрали четыре очка, чего на Евро-2016 вполне хватало для 1/8 финала.

В заключительном туре 23 июня Испания встретится со Словакией, а Польша сыграет со Швецией.

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