19 июня 16:00 Видео
Венгрия 1
Франция 1
19 июня 19:00 Видео
Португалия 2
Германия 4
19 июня 77’
Испания 1
Польша 1
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Испания – Польша: видео голов и обзор матча на Евро-2020

Елена Павлова Елена Павлова
19 июня, 23:05
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Программу второго тура на чемпионате Европы закрывал поединок на Олимпийском стадионе в Севилье, где фавориты группы Е испанцы сдерживали натиск Левандовски
Камил Глик и Альваро Мората
Камил Глик и Альваро Мората / Фото: Reuters

На финише второго тура чемпионата Европ-2020 сборная Испании на Олимпийском стадионе в Севилье принимала сборную Польши. Фавориты группы Е не слишком удачно стартовали: испанцы поделили очки со Швецией, а поляки и вовсе проиграли Словакии 1:2. Поэтому 19 июня обе команды проводили очень важный матч в турнирном плане.

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Испанцы, которых после первого матча ругали за реализацию, открыли счет на 25-й минуте: Морено сместился в центр и выполнил проникающий пас в штрафную, откуда без раздумий пробил Мората. Лайнсмен поднял флажок, но главный судья решил, что офсайда не было.

Во втором матче группы Е Швеция обыграла Словакию 1:0. "Сине-желтые" набрали четыре очка, чего на Евро-2016 вполне хватало для 1/8 финала.

В заключительном туре 23 июня Испания встретится со Словакией, а Польша сыграет со Швецией.

Групповой этап
Группа E
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Швеция Швеция Шве
2
1
1
0
1
0
1
4
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: В Н
2
Словакия Словакия Сло
2
1
0
1
2
2
0
3
Забитые 2
Пропущеные 2
Разница 0
Результаты последних матчей: П В
3
Испания Испания Исп
1
0
1
0
0
0
0
1
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
4
Польша Польша Пол
1
0
0
1
1
2
-1
0
Забитые 1
Пропущеные 2
Разница -1
Результаты последних матчей: П

Смотрите обзор матча Испании и Швеции

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Суббота, 19 июня
1:1
Видео О матче
2:4
Видео О матче
1:1 (77’)
Смотри на: Трансляция
Воскресенье, 20 июня
19:00
Смотри на:
19:00
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Понедельник, 21 июня
19:00
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