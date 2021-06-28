Хорватія й Іспанія в основний час не вкладуться: прогноз коментатора на матч Євро-2020

Перший матч понеділка на чемпіонаті Європи пройде в Копенгагені. Цілком ймовірно, що двом європейським грандам доведеться грати овертайми

/ Фото: Reuters

Сьогодні відбудуться чергові поєдинки першого раунду плей-оф. На нашому сайті доступна онлайн-трансляція Хорватія – Іспанія. Зустріч в Данії розпочнеться о 19:00 і може дійти до серії пенальті.

Обидві команди відверто не вражали в груповому раунді до останнього туру. Хорвати мінімально поступилися англійцям (0:1), розписали мирову з чехами (1:1), а потім впевнено здолали Шотландію (3:1) і вийшли з другого місця. Для них це четвертий плей-оф за шість ЧЄ. Далі першого раунду в цьому турнірі раніше не проходили. У найважливішому матчі їм не допоможе Перішич, у якого виявили коронавірус.

"Фурія Роха" двічі зіграла внічию – зі Швецією і Польщею, а потім знищила Словаччину (5:0). До плей-оф вона пробилися з другого місця, поступившись скандинавам. Команда Луїса Енріке після поразки в Києві в жовтні минулого року не програє 11 матчів поспіль, хоча за цей період вона здобула тільки п'ять перемог. Компромісів було навіть більше.

Дізнавайтеся, де і коли дивитися матч Хорватія – Іспанія.

В історії їхніх стосунків була всього одна нічия при трьох перемогах збірної Хорватії і чотирьох – Іспанії. У дебютному сезоні Ліги націй команди обмінялися перемогами – "Фурія Роха" знищила "картатих" з рахунком 6:0, а ті перемогли мінімально – 3:2.

Останнім часом здається, що Хорватія не прогресує. Іспанія теж не феєрить, але клас її гравців вище, тому вона – фаворит. Хоча, думаю, легко їм не буде і, можливо, ми станемо свідками, як мінімум, овертаймів. Але путівку до 1/4 фіналу отримає Іспанія.

Тим часом збірна України втекла в Глазго від грози в Бухаресті.

Букмекери FAVBET явну перевагу віддають іспанцям. Коефіцієнт на їх перемогу – 1.61, тоді як на хорватів – 6.80, на нічию – 3,85.

Дивіться, як шведи встояли перед грізними іспанцями: