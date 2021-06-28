28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
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Євро-2020

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Хорватія й Іспанія в основний час не вкладуться: прогноз коментатора на матч Євро-2020

Кирило Круторогов Кирило Круторогов
28 червня, 15:51
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Перший матч понеділка на чемпіонаті Європи пройде в Копенгагені. Цілком ймовірно, що двом європейським грандам доведеться грати овертайми
/ Фото: Reuters

Сьогодні відбудуться чергові поєдинки першого раунду плей-оф. На нашому сайті доступна онлайн-трансляція Хорватія – Іспанія. Зустріч в Данії розпочнеться о 19:00 і може дійти до серії пенальті.

Обидві команди відверто не вражали в груповому раунді до останнього туру. Хорвати мінімально поступилися англійцям (0:1), розписали мирову з чехами (1:1), а потім впевнено здолали Шотландію (3:1) і вийшли з другого місця. Для них це четвертий плей-оф за шість ЧЄ. Далі першого раунду в цьому турнірі раніше не проходили. У найважливішому матчі їм не допоможе Перішич, у якого виявили коронавірус.

"Фурія Роха" двічі зіграла внічию – зі Швецією і Польщею, а потім знищила Словаччину (5:0). До плей-оф вона пробилися з другого місця, поступившись скандинавам. Команда Луїса Енріке після поразки в Києві в жовтні минулого року не програє 11 матчів поспіль, хоча за цей період вона здобула тільки п'ять перемог. Компромісів було навіть більше.

Дізнавайтеся, де і коли дивитися матч Хорватія – Іспанія.

В історії їхніх стосунків була всього одна нічия при трьох перемогах збірної Хорватії і чотирьох – Іспанії. У дебютному сезоні Ліги націй команди обмінялися перемогами – "Фурія Роха" знищила "картатих" з рахунком 6:0, а ті перемогли мінімально – 3:2.

Останнім часом здається, що Хорватія не прогресує. Іспанія теж не феєрить, але клас її гравців вище, тому вона – фаворит. Хоча, думаю, легко їм не буде і, можливо, ми станемо свідками, як мінімум, овертаймів. Але путівку до 1/4 фіналу отримає Іспанія.

Тим часом збірна України втекла в Глазго від грози в Бухаресті.

Букмекери FAVBET явну перевагу віддають іспанцям. Коефіцієнт на їх перемогу – 1.61, тоді як на хорватів – 6.80, на нічию – 3,85.

Дивіться, як шведи встояли перед грізними іспанцями:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 28 червня
19:00
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Вівторок, 29 червня
19:00
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22:00
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Пʼятниця, 2 липня
22:00
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