Хорватія – Іспанія: де і коли дивитися перший матч тижні в плей-оф Євро

Гаряче протистояння сильних збірних в 1/8 фіналу чемпіонату Європи стартує о 19:00 в Копенгагені. Віце-чемпіони світу є Андердог

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У понеділок проходить ще два матчі 1/8 фіналу Євро-2020. Починаються вони в традиційний час – о 19:00 і о 22:00. На нашому сайті йде онлайн-трансляція матчу Хорватія – Іспанія, який відбудеться на арені "Паркен" в данській столиці. Трохи пізніше в Бухаресті зійдуться збірні Франції та Швейцарії.

На нашому телебаченні матч з Копенгагена одночасно покажуть спеціалізовані канали – "Футбол 1" і "Футбол 2". Прямий ефір з арени розпочнеться о 18:50, а перед цим своїми думками в студії поділяться експерти. Також протистояння хорватів та іспанців можна подивитися на інтернет-платформі OLL.TV.

Останній раз суперники зустрічалися восени 2018 року в Лізі націй. Тоді "Фурія Роха" на своєму полі розгромила свіжоспечених срібних призерів чемпіонату світу з рахунком 6:0, але ті зуміли вдома взяти реванш – 3:2.

Тим часом Шевченко ошелешив заявою по матчу Швеція – Польща.

Головним арбітром п'ятого поєдинку плей-офф буде авторитетний турок Джюнейт Чакир. Нагадаємо, він обслуговував останній матч українців на груповому етапі – проти австрійців тиждень тому.

Також ми вже ведемо онлайн Франція – Швейцарія.

Згадаймо, як хорвати вирвали путівку в плей-оф у шотландців: