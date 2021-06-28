28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
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Євро-2020

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Хорватія – Іспанія: де і коли дивитися перший матч тижні в плей-оф Євро

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
28 червня, 14:35
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Гаряче протистояння сильних збірних в 1/8 фіналу чемпіонату Європи стартує о 19:00 в Копенгагені. Віце-чемпіони світу є Андердог
/ Фото: Reuters

У понеділок проходить ще два матчі 1/8 фіналу Євро-2020. Починаються вони в традиційний час – о 19:00 і о 22:00. На нашому сайті йде онлайн-трансляція матчу Хорватія – Іспанія, який відбудеться на арені "Паркен" в данській столиці. Трохи пізніше в Бухаресті зійдуться збірні Франції та Швейцарії.

На нашому телебаченні матч з Копенгагена одночасно покажуть спеціалізовані канали – "Футбол 1" і "Футбол 2". Прямий ефір з арени розпочнеться о 18:50, а перед цим своїми думками в студії поділяться експерти. Також протистояння хорватів та іспанців можна подивитися на інтернет-платформі OLL.TV.

Останній раз суперники зустрічалися восени 2018 року в Лізі націй. Тоді "Фурія Роха" на своєму полі розгромила свіжоспечених срібних призерів чемпіонату світу з рахунком 6:0, але ті зуміли вдома взяти реванш – 3:2.

Тим часом Шевченко ошелешив заявою по матчу Швеція – Польща.

Головним арбітром п'ятого поєдинку плей-офф буде авторитетний турок Джюнейт Чакир. Нагадаємо, він обслуговував останній матч українців на груповому етапі – проти австрійців тиждень тому.

Також ми вже ведемо онлайн Франція – Швейцарія.

Згадаймо, як хорвати вирвали путівку в плей-оф у шотландців:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 28 червня
19:00
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22:00
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Вівторок, 29 червня
19:00
Дивись на:
22:00
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Пʼятниця, 2 липня
22:00
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Субота, 3 липня
19:00
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