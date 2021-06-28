28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
29 июня 19:00
Англия --
Германия --
29 июня 22:00
Швеция --
Украина --
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Хорватия – Испания: где и когда смотреть первый матч недели в плей-офф Евро

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
28 июня, 14:35
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Горячее противостояние сильных сборных в 1/8 финала чемпионата Европы стартует в 19:00 в Копенгагене. Вице-чемпионы мира являются андердогами
Фанаты сборной Хорватии
Фанаты сборной Хорватии / Фото: Reuters

В понедельник проходит еще два матча 1/8 финала Евро-2020. Начинаются они в традиционное время – в 19:00 и в 22:00. На нашем сайте идет онлайн-трансляция матча Хорватия – Испания, который состоится на арене "Паркен" в датской столице. Чуть позже в Бухаресте сойдутся сборные Франции и Швейцарии.

На нашем телевидении матч из Копенгагена одновременно покажут специализированные каналы – "Футбол 1" и "Футбол 2". Прямой эфир с арены начнется в 18:50, а перед этим своими мыслями в студии поделятся эксперты. Также противостояние хорватов и испанцев можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV.

Последний раз соперники встречались осенью 2018 года в Лиге наций. Тогда "Фурия роха" на своем поле разгромила свежеиспеченных серебряных призеров чемпионата мира со счетом 6:0, но те сумели дома взять реванш – 3:2.

Тем временем Шевченко ошарашил заявлением по матчу Швеция – Польша.

Главным арбитром пятого поединка плей-офф будет авторитетный турок Джюнейт Чакыр. Напомним, он обслуживал последний матч украинцев на групповом этапе – против австрийцев неделю назад.

Также мы уже ведем онлайн Франция – Швейцария.

Вспомним, как хорваты вырвали путевку в плей-офф у шотландцев:

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C
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E
F
#
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И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Понедельник, 28 июня
19:00
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Вторник, 29 июня
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