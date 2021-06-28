28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
29 июня 19:00
Англия --
Германия --
29 июня 22:00
Швеция --
Украина --
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Бельгия --
Италия --
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Хорватия и Испания в основное время не вложатся: прогноз комментатора на матч плей-офф Евро-2020

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов
28 июня, 15:51
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Первый матч понедельника на чемпионате Европы пройдет в Копенгагене. Вполне вероятно, что двум европейским грандам придется играть овертаймы
Фанаты сборных Испании и Хорватии
Фанаты сборных Испании и Хорватии / Фото: Reuters

Сегодня пройдут очередные поединки первого раунда плей-офф. На нашем сайте доступна онлайн-трансляция Хорватия – Испания. Встреча в Дании начнется в 19:00 и может дойти до серии пенальти.

Обе команды откровенно не впечатляли в групповом раунде до последнего тура. Хорваты минимально уступили англичанам (0:1), расписали мировую с чехами (1:1), а затем уверенно одолели Шотландию (3:1) и вышли со второго места. Для них это четвертый плей-офф за шесть ЧЕ. Дальше первого раунда в этом турнире ранее не проходили. В важнейшем матче им не поможет Перишич, у которого выявили коронавирус.

"Фурия роха" дважды сыграла вничью – со Швецией и Польшей, а затем уничтожила Словакию (5:0). В плей-офф она пробились со второго места, уступив скандинавам. Команда Луиса Энрике после поражения в Киеве в октябре прошлого года не проигрывает 11 матчей кряду, хотя за этот период она добыла только пять побед. Компромиссов было даже больше.

Узнавайте, где и когда смотреть матч Хорватия – Испания.

В истории их отношений была всего одна ничья при трех победах сборной Хорватии и четырех – Испании. В дебютном сезоне Лиги наций команды обменялись победами – "Фурия роха" уничтожила "клетчатых" со счетом 6:0, а те победили минимально – 3:2.

В последнее время кажется, что Хорватия не прогрессирует. Испания тоже не феерила, но класс ее игроков выше, поэтому она – фаворит. Хотя, думаю, легко им не будет и, возможно, мы станем свидетелями, как минимум, овертаймов. Но путевку в 1/4 финала получит Испания.

Тем временем сборная Украины убежала в Глазго от грозы в Бухаресте.

Букмекеры FAVBET явное преимущество отдают испанцам. Коэффициент на их победу – 1.61, тогда как на хорватов – 6.80, на ничью – 3,85.

Смотрите, как шведы устояли перед грозными испанцами:

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A
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F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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