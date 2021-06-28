Хорватия и Испания в основное время не вложатся: прогноз комментатора на матч плей-офф Евро-2020

Первый матч понедельника на чемпионате Европы пройдет в Копенгагене. Вполне вероятно, что двум европейским грандам придется играть овертаймы

Фанаты сборных Испании и Хорватии / Фото: Reuters

Сегодня пройдут очередные поединки первого раунда плей-офф. На нашем сайте доступна онлайн-трансляция Хорватия – Испания. Встреча в Дании начнется в 19:00 и может дойти до серии пенальти.

Обе команды откровенно не впечатляли в групповом раунде до последнего тура. Хорваты минимально уступили англичанам (0:1), расписали мировую с чехами (1:1), а затем уверенно одолели Шотландию (3:1) и вышли со второго места. Для них это четвертый плей-офф за шесть ЧЕ. Дальше первого раунда в этом турнире ранее не проходили. В важнейшем матче им не поможет Перишич, у которого выявили коронавирус.

"Фурия роха" дважды сыграла вничью – со Швецией и Польшей, а затем уничтожила Словакию (5:0). В плей-офф она пробились со второго места, уступив скандинавам. Команда Луиса Энрике после поражения в Киеве в октябре прошлого года не проигрывает 11 матчей кряду, хотя за этот период она добыла только пять побед. Компромиссов было даже больше.

Узнавайте, где и когда смотреть матч Хорватия – Испания.

В истории их отношений была всего одна ничья при трех победах сборной Хорватии и четырех – Испании. В дебютном сезоне Лиги наций команды обменялись победами – "Фурия роха" уничтожила "клетчатых" со счетом 6:0, а те победили минимально – 3:2.

В последнее время кажется, что Хорватия не прогрессирует. Испания тоже не феерила, но класс ее игроков выше, поэтому она – фаворит. Хотя, думаю, легко им не будет и, возможно, мы станем свидетелями, как минимум, овертаймов. Но путевку в 1/4 финала получит Испания.

Тем временем сборная Украины убежала в Глазго от грозы в Бухаресте.

Букмекеры FAVBET явное преимущество отдают испанцам. Коэффициент на их победу – 1.61, тогда как на хорватов – 6.80, на ничью – 3,85.

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