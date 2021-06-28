28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
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Євро-2020

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Збірна України втекла в Глазго від грози в Бухаресті й намітила плани перед Швецією

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
28 червня, 15:17
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Українські футболісти прилетіли в Шотландію в понеділок. Увечері вони дадуть пресконференцію і потренуються на полі майбутньої битви Євро-2020
/ Фото: УАФ

Вже завтра наша збірна зіграє в 1/8 фіналу чемпіонату Європи проти шведів. У понеділок українці здійснили переліт з Бухареста в Глазго. У румунській столиці сьогодні +30 °С, а в другій половині дня очікують дощ з грозою. А от Шотландія зустріла підопічних Андрія Шевченка приємною сонячною погодою з комфортною температурою +20 °С.

На нашому сайті йде онлайн Хорватія – Іспанія.

Інформацію про те, що наші дісталися на місце майбутнього поєдинку, опублікував офіційний сайт УАФ.

Читайте також: Як Україна грала проти Швеції – перестрілка Шеви й Ібрагімовича та інші дуелі.

Наша делегація намітила пресконференцію на 19:45 за київським часом (17:45 – за місцевим). Разом з Андрієм Шевченком спілкуватися із журналістами прийде півзахисник Тарас Степаненко. О 18:30 за часом Глазго українці почнуть тренування на полі стадіону "Гемпден-Парк".

Напередодні Шевченко ошелешив заявою щодо матчу Швеція – Польща.

Цікаво, що під час матчу двох "синьо-жовтих" команд синоптики прогнозують дощ. Правда, раніше нашим обіцяли грозу під час гри в Бухаресті – побачимо, як точний прогноз цього разу.

Дивіться, як шведи вирвали перемогу в поляків і вийшли на українців у плей-оф:

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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Понеділок, 28 червня
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Вівторок, 29 червня
19:00
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22:00
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