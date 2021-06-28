Збірна України втекла в Глазго від грози в Бухаресті й намітила плани перед Швецією

Українські футболісти прилетіли в Шотландію в понеділок. Увечері вони дадуть пресконференцію і потренуються на полі майбутньої битви Євро-2020

/ Фото: УАФ

Вже завтра наша збірна зіграє в 1/8 фіналу чемпіонату Європи проти шведів. У понеділок українці здійснили переліт з Бухареста в Глазго. У румунській столиці сьогодні +30 °С, а в другій половині дня очікують дощ з грозою. А от Шотландія зустріла підопічних Андрія Шевченка приємною сонячною погодою з комфортною температурою +20 °С.

На нашому сайті йде онлайн Хорватія – Іспанія.

Інформацію про те, що наші дісталися на місце майбутнього поєдинку, опублікував офіційний сайт УАФ.

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Наша делегація намітила пресконференцію на 19:45 за київським часом (17:45 – за місцевим). Разом з Андрієм Шевченком спілкуватися із журналістами прийде півзахисник Тарас Степаненко. О 18:30 за часом Глазго українці почнуть тренування на полі стадіону "Гемпден-Парк".

Напередодні Шевченко ошелешив заявою щодо матчу Швеція – Польща.

Цікаво, що під час матчу двох "синьо-жовтих" команд синоптики прогнозують дощ. Правда, раніше нашим обіцяли грозу під час гри в Бухаресті – побачимо, як точний прогноз цього разу.

Дивіться, як шведи вирвали перемогу в поляків і вийшли на українців у плей-оф: