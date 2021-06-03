Грізний суперник України на Євро ледве врятувався в товарняку з аутсайдером. Інший дав бій Англії

Збірна Нідерландів не змогла перемогти шотландців у зустрічі в Португалії, відігравшись лише на 89-й хвилині. З українцями "помаранчеві" зіграють 13 червня

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Кращі національні команди Європи продовжують готуватися до першості континенту і проводять контрольні матчі. Підопічні Андрія Шевченка грають сьогодні, на нашому сайті стартував онлайн Україна – Північна Ірландія.

Напередодні ж відразу два наших суперники провели "товарняки". При цьому Нідерланди втратили основного воротаря через коронавірус. У зустрічі в португальському Фару "помаранчеві" зіграли внічию 2:2 із командою Шотландії, яку букмекери вважають аутсайдером Євро-2020. Причому хлопцям Франка де Бура двічі доводилося відіграватися: на голи Хендрі і Нісбета незмінно відповідав Мемфіс Депай. Нашого першого суперника на ЧЄ футболіст Ліона врятував від поразки на 89-й хвилині. Дивіться огляд поєдинку.

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А ось наш останній опонент на груповому етапі, збірна Австрії, чинив серйозний опір англійцям в Міддлсбро, але поступився – 0:1. Єдиний м'яч на 56-й хвилині забив молодий Букайо Сака з Арсенала. Дивіться, як це було:

Вашій увазі – котирування на переможця Євро-2020: Україна вище Росії, Франція переможе.