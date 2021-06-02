Суперник збірної України втратив основного воротаря на Євро-2020 через коронавірус

Нідерланди втратили ключового гравця команди перед чемпіонатом Європи. Через коронавірус на турнірі не зможе зіграти воротар Яспер Сіллессен

Яспер Сіллессен пропустить Євро-2020 / Фото: Getty Images

Головний тренер збірної Нідерландів виключив з остаточної заявки команди на Євро-2020 воротаря Яспера Сіллессена, що заразився коронавірусом напередодні.

У збірній не стали чекати, поки 32-річний страж воріт здасть негативний тест і внесли в заявку замість нього Марко Бізота. До речі як ми писали раніше, інші гравці збірної Нідерландів відмовляються робити щеплення.

Відмітимо, що регламент УЄФА дозволяє робити зміни в остаточній заявці, однак гравців, хто вже був відзаявлений, повторно включити до складу на Євро не можна, тому Сіллессен навіть в разі одужання пропустить чемпіонат Європи.

Нагадаємо, що Нідерланди є суперником України по груповому етапу. Команди зіграють між собою 13 червня. Також команда Андрія Шевченка на груповому етапі зустрінеться з Північної Македонією (17 червня) і Австрією (21 червня).