Грозный соперник Украины на Евро едва спасся в товарняке с аутсайдером. Другой дал бой Англии

Сборная Нидерландов не смогла победить шотландцев во встрече в Португалии, отыгравшись лишь на 89-й минуте. С украинцами "оранжевые" сыграют 13 июня

Нидерланды vs Шотландия / Фото: REUTERS

Лучшие национальные команды Европы продолжают готовиться к первенству континента и проводят контрольные матчи. Подопечные Андрея Шевченко играют сегодня, на нашем сайте стартовал онлайн Украина – Северная Ирландия.

Накануне же сразу два наших соперника провели "товарняки". При этом Нидерланды потеряли основного вратаря из-за коронавируса. Во встрече в португальском Фару "оранжевые" сыграли вничью 2:2 с командой Шотландии, которую букмекеры считают аутсайдером Евро-2020. Причем парням Франка де Бура дважды приходилось отыгрываться: на голы Хендри и Нисбета неизменно отвечал Мемфис Депай. Нашего первого соперника на ЧЕ футболист Лиона спас от поражения на 89-й минуте. Смотрите обзор поединка.

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А вот наш последний оппонент на групповом этапе, сборная Австрии, оказал серьезное сопротивление англичанам в Миддлсбро, но уступил – 0:1. Единственный мяч на 56-й минуте забил молодой Букайо Сака из Арсенала. Смотрите, как это было:

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