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Украина выше России, Франция победит: обновились котировки на победителя Евро-2020

Александр Трикиша Александр Трикиша
2 июня, 14:35
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Украина немного не дотянула до ТОП-10 фаворитов чемпионата Европы, а в первую тройку претендентов входят действующий чемпион мира и лидер рейтинга ФИФА
Французы - главные фавориты Евро-2020
Французы - главные фавориты Евро-2020 / Фото: AFP

1 июня истек крайний срок подачи заявок на Евро-2020. С окончательным составом определился и тренерский штаб сборной Украины. Вместе с этим, букмекеры обновили коэффициенты на фаворитов чемпионата Европы.

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Фаворитом Евро-2020 остается сборная Франции. Коэффициент на победу чемпионов мира составляет 5.00. Немного уступает французам команда Англии. Котировки на победу "трех львов" – 5.80.

Замыкают тройку претендентов бельгийцы – вероятность победы на чемпионате Европы лидеров рейтинга ФИФА оценивается коэффициентом 6.50.

Украина в рейтинге фаворитов Евро-2020 идет на 11-м месте. Шансы команды Андрея Шевченко оценили коэффициентом 46.00. Позади нашей команды такие сборные как Россия, Польша и полуфиналист прошлого Евро Уэльс.

Что касается соперников Украины по групповому этапу, то выше располагаются только Нидерланды. А Северная Македония и вовсе является главным аутсайдером турнира у букмекеров.

Котировки на победу на Евро-2020:

  1. Франция – 5.00
  2. Англия – 5.80
  3. Бельгия – 6.50
  4. Германия – 7.50
  5. Испания – 7.50
  6. Португалия – 8.50
  7. Италия – 11.00
  8. Нидерланды – 12.00
  9. Хорватия – 27.00
  10. Дания – 31.00
  11. Украина – 46.00
  12. Турция – 46.00
  13. Швейцария – 61.00
  14. Россия – 61.00
  15. Польша – 73.00
  16. Австрия – 73.00
  17. Швеция – 73.00
  18. Чехия – 101
  19. Венгрия – 321
  20. Финляндия – 401
  21. Северная Македония – 401

В рамках подготовки к Евро-2020 сборная Украины уже провела один матч – сыграла вничью с Бахрейном -1:1. Впереди у команды Шевченко еще два спарринга: с Северной Ирландией (3 июня) и Кипром (7 июня).

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