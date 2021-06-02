Соперник сборной Украины потерял основного вратаря на Евро-2020 из-за коронавируса

Нидерланды потеряли ключевого игрока команды перед чемпионатом Европы. Из-за коронавируса на турнире не сможет сыграть вратарь Яспер Силлессен

Яспер Силлессен пропустит Евро-2020 / Фото: Getty Images

Главный тренер сборной Нидерландов исключил из окончательной заявки команды на евро-2020 вратаря Яспера Силлессена, заразившегося коронавирусом накануне.

В сборной не стали ждать, пока 32-летний страж ворот сдаст отрицательный тест и внесли в заявку вместо него Марко Бизота. Кстати как мы писали ранее, другие игроки сборной Нидерландов отказываются делать прививки.

Отметим, что регламент УЕФА разрешает делать изменения в окончательной заявке, однако игроков, кто уже был отзаявлен, повторно включить в состав на Евро нельзя, поэтому Силлессен даже в случае выздоровления пропустит чемпионат Европы.

Напомним, что Нидерланды являются соперником Украины по групповому этапу. Команды сыграют между собой 13 июня. Также команда Андрея Шевченко на групповом этапе встретится с Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня).