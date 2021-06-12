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Господи, будь ласка! За Еріксена помолився воскреслий футболіст

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
12 червня, 23:40
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На те, що сталося з данцем Крістіаном Еріксенем, відреагував англієць конголезького походження Фабріс Муамба, який раніше також переніс інфаркт на полі
Кристіан Еріксен і Фабріс Муамба
Кристіан Еріксен і Фабріс Муамба / Фото: Getty Images, Reuters

Колишній півзахисник англійського Болтона Фабріс Муамба опублікував твіт, який став вірусним, після зупинки серця, яка сталася у футболіста збірної Данії Крістіана Еріксена безпосередньо під час матчу Євро-2020 з Фінляндією.

"Господи, будь ласка!" – йдеться в повідомленні Муамби в Twitter

Відзначимо, що сам Муамба, англієць конголезького походження, в березні 2012 року переніс серцевий напад в чвертьфінальному матчі Кубка Англії проти Тоттенгема. Згодом він був змушений завершити кар'єру.

Однак головне – Муамба, у якого тоді теж зупинилося серце на поле, залишився живий, що можна розцінювати як диво.

До прибуття в лікарню Маумба отримав 15 розрядів дефібрилятором. Потім вже в реанімації лікарі ще 40 хвилин намагалися перезавантажити серце гравця і здійснили ще 15 розрядів. Лише за 78 хвилин після падіння Фабріс чудесним чином повернувся до життя.

/ Фото: Getty Images

На щастя, стабілізується нині і стан півзахисника збірної Данії Крістіана Еріксена. Як ми писали раніше, Еріксен дихає і може говорити.

Еріксен. Падіння

Футболіст збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів під час матчу Данія – Фінляндія

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