Фінляндія – Росія: стрім матчу Євро-2020

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Фінляндія може гарантувати собі вихід в 1/8 фіналу

Збірна Фінляндії ніколи ще не програвала на чемпіонатах Європи, а Росія не може перемогти після стартового матчу на Євро-2012. Сьогодні ці команди в Санкт-Петербурзі зустрінуться у другому турі континентальної першості. Початок матчу о 16:00 за київським часом.

Пряма стрім-трансляція матчу Фінляндія – Росія буде на YouTube-каналі ТуМатч!

Нагадаємо також, що на нашому сайті ви зможете побачити і мультимедійну онлайн-трансляцію поєдинку Фінляндія – Росія, з фото, статистикою і відео повторами ключових подій зустрічі.

Крім того, на нашому сайті активно проходить голосування за Міс Євро!

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