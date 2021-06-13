Євробачення збірної України: як можуть співати наші футболісти

Сьогодні збірна України проведе перший поєдинок на Євро-2020. В Амстердамі на "Йоган Кройф Арені" команда Андрія Шевченка зіграє зі збірною Нідерландів. Онлайн Нідерланди – Україна вже є на нашому сайті.
Нідерланди – Україна: де і коли дивитися матч Євро-2020
Перед стартом нашої команди багато гвалту зчинилося через плейлист, в який нібито помилково з боку УЄФА були внесені пісні російських виконавців.
Футболісти заявили, що самі зберуть плейлист збірної для Євро, і дотрималися обіцянки – остаточний плейлист став доступним для прослуховування кілька днів тому.
Але так просто гравці не відбудуться. Ми вирішили скласти свій плейлист, а на допомогу нам прийшов популярний застосунок Reface. Слухайте і насолоджуйтесь піснями у виконанні гравців збірної України!