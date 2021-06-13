13 червня 16:00
Англія 1
Хорватія 0
13 червня 19:00 Трансляція
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00 Трансляція
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00 Україна
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00 Україна
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00 Україна
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00 Україна
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00 Україна
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00 Україна
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00 OLL.TV
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00 Україна
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00 Україна
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00 Україна
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00 OLL.TV
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00 Україна
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Євробачення збірної України: як можуть співати наші футболісти

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
13 червня, 18:14
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Ми оживили фото гравців збірної України, щоб почути, як вони співають відомі хіти. Насолоджуйтесь співом гравців збірної України перед стартом на Євро-2020
Музичний хіт-парад збірної України
Музичний хіт-парад збірної України

Сьогодні збірна України проведе перший поєдинок на Євро-2020. В Амстердамі на "Йоган Кройф Арені" команда Андрія Шевченка зіграє зі збірною Нідерландів. Онлайн Нідерланди – Україна вже є на нашому сайті.

Нідерланди – Україна: де і коли дивитися матч Євро-2020

Перед стартом нашої команди багато гвалту зчинилося через плейлист, в який нібито помилково з боку УЄФА були внесені пісні російських виконавців.

Футболісти заявили, що самі зберуть плейлист збірної для Євро, і дотрималися обіцянки – остаточний плейлист став доступним для прослуховування кілька днів тому.

Але так просто гравці не відбудуться. Ми вирішили скласти свій плейлист, а на допомогу нам прийшов популярний застосунок Reface. Слухайте і насолоджуйтесь піснями у виконанні гравців збірної України!

Георгій Бущан

Олександр Караваєв

Сергій Кривцов

Микола Матвієнко

Віталій Миколенко

Тарас Степаненко

Сергій Сидорчук

Олександр Зінченко

Руслан Маліновський

Андрій Ярмоленко

Роман Яремчук

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Україна
0
0:0
0
2
Австрія
0
0:0
0
3
Північна Македонія
0
0:0
0
4
Нідерланди
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
1
1:0
3
2
Чехія
0
0:0
0
3
Шотландія
0
0:0
0
4
Хорватія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
0
0:0
0
2
Іспанія
0
0:0
0
3
Швеція
0
0:0
0
4
Польща
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 13 червня
1:0
Дивись на: Трансляція
19:00
Дивись на: Трансляція
22:00
Україна Трансляція
Понеділок, 14 червня
16:00
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19:00
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Україна
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