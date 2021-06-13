Евровидение сборной Украины: как могут петь наши футболисты

Мы оживили фото игроков сборной Украины, чтобы услышать, как они поют известные хиты. Наслаждайтесь пением игроков сборной Украины перед стартом на Евро-2020

Музыкальный хит-парад сборной Украины

Сегодня сборная Украины проведет первый поединок на Евро-2020. В Амстердаме на "Йохан Кройф Арене" команда Андрея Шевченко сыграет со сборной Нидерландов. Онлайн Нидерланды – Украина уже есть на нашем сайте.

Нидерланды – Украина: где и когда смотреть матч Евро-2020

Перед стартом нашей команды много шуму наделал скандал из-за плейлиста, в который якобы по ошибке со стороны УЕФА были включены песни российских исполнителей.

Футболисты заявили, что сами соберут плейлист сборной для Евро, и сдержали свое обещание – окончательный плейлист стал доступным для прослушивания несколько дней назад.

Но так просто игроки не отделаются. Мы решили составить свой плейлист, а на помощь нам пришло популярное приложение Reface. Слушайте и наслаждайтесь песнями в исполнении игроков сборной Украины!

Георгий Бущан

Александр Караваев

Сергей Кривцов

Николай Матвиенко

Виталий Миколенко

Тарас Степаненко

Сергей Сидорчук

Александр Зинченко

Руслан Малиновский

Андрей Ярмоленко

Роман Яремчук