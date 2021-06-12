Остаточний плейлист збірної України на Євро-2020: слухаємо вибір гравців

Гравці збірної України склали плейлист для чемпіонату Європи. Після скандалу з Моргенштерном в остаточній збірці немає жодного російського виконавця

Гравці збірної України склали плейлист для Євро-2020

Футболісти збірної України, як і обіцяли, оновили плейлист команди до Євро-2020. Нагадаємо, спочатку плейлист збірної України викликав скандал через присутність в ньому пісень скандальних росіян.

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Одразу ж плейлист був почищений від російських пісень, але в нього додали зовсім вже випадкові пісні. Деякі з них були навіть старше гравців нашої збірної.

І ось напередодні старту нашої команди на Євро-2020 світ побачив оригінальний плейлист. Будемо сподіватися, що до його складання все-таки доклали руку гравці національної команди. Насолоджуйтесь!

(Перемикати пісні можна за допомогою кнопки плейлист в верхньому правому куті)

Плейлист ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ НА Євро-2020: