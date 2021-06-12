Остаточний плейлист збірної України на Євро-2020: слухаємо вибір гравців

Футболісти збірної України, як і обіцяли, оновили плейлист команди до Євро-2020. Нагадаємо, спочатку плейлист збірної України викликав скандал через присутність в ньому пісень скандальних росіян.
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Одразу ж плейлист був почищений від російських пісень, але в нього додали зовсім вже випадкові пісні. Деякі з них були навіть старше гравців нашої збірної.
І ось напередодні старту нашої команди на Євро-2020 світ побачив оригінальний плейлист. Будемо сподіватися, що до його складання все-таки доклали руку гравці національної команди. Насолоджуйтесь!
(Перемикати пісні можна за допомогою кнопки плейлист в верхньому правому куті)
Плейлист ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ НА Євро-2020:
- Martin Garrix feat. Bono & The Edge – We Are The People
- ONUKA – Vidlik
- Patsyki Z Franeka – Марічка
- The Hardkiss – Кораблі
- Boombox – Вахтерам
- Okean Elzy – Обійми
- Go_A – Шум
- MONATIK – Кружляє
- Max Barskih, Zivert – BESTSELLER
- AC / DC – Thunderstruck
- David Guetta – Love Don't Let Me Go