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Остаточний плейлист збірної України на Євро-2020: слухаємо вибір гравців

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
12 червня, 10:37
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Гравці збірної України склали плейлист для чемпіонату Європи. Після скандалу з Моргенштерном в остаточній збірці немає жодного російського виконавця
Гравці збірної України склали плейлист для Євро-2020
Гравці збірної України склали плейлист для Євро-2020

Футболісти збірної України, як і обіцяли, оновили плейлист команди до Євро-2020. Нагадаємо, спочатку плейлист збірної України викликав скандал через присутність в ньому пісень скандальних росіян.

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Одразу ж плейлист був почищений від російських пісень, але в нього додали зовсім вже випадкові пісні. Деякі з них були навіть старше гравців нашої збірної.

І ось напередодні старту нашої команди на Євро-2020 світ побачив оригінальний плейлист. Будемо сподіватися, що до його складання все-таки доклали руку гравці національної команди. Насолоджуйтесь!

(Перемикати пісні можна за допомогою кнопки плейлист в верхньому правому куті)

Плейлист ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ НА Євро-2020:

  • Martin Garrix feat. Bono & The Edge – We Are The People
  • ONUKA – Vidlik
  • Patsyki Z Franeka – Марічка
  • The Hardkiss – Кораблі
  • Boombox – Вахтерам
  • Okean Elzy – Обійми
  • Go_A – Шум
  • MONATIK – Кружляє
  • Max Barskih, Zivert – BESTSELLER
  • AC / DC – Thunderstruck
  • David Guetta – Love Don't Let Me Go

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