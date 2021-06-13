У Бельгії вирішили повернути футболіста на батьківщину і провести операцію вдома, ніж ризикувати його здоров'ям в російських лікарнях. Кастань більше не зіграє на Євро-2020

Тімоті Кастань завершив виступи на Євро-2020 / Фото: REUTERS

Захисник збірної Бельгії Тімоті Кастань отримав серйозну травму в матчі проти Росії на Євро-2020 і більше не зіграє на турнірі. Поєдинок пройшов в Санкт-Петербурзі і завершився розгромною перемогою бельгійців з рахунком 3:0.

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На 25-й хвилині зустрічі Кастанья зіткнувся з Далером Кузяєвим, в результаті чого отримав кілька переломів правого скуло-орбітального комплексу.

Гравцеві потрібна була термінова операція, але через набряк хірургічне втручання довелося перенести на 3-4 дні. Сам же Тімоті не захотів залишатися в Россі навіть на кілька днів. До того ж на повернення до Бельгії наполягли і лікарі збірної, пише СЕ.

Раніше з'явилася неймовірна версія, що збірну Росії опромінили в матчі з Бельгією! Тепер провину потрібно спокутувати кров'ю. Лідер російських комуністів Сергій Малинкович закликав впроваджувати до складу команди чекістів, щоб більше не ганьбитися на чемпіонаті Європи.