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Португалія --
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Україна --
Австрія --
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Фінляндія --
Бельгія --
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Хорватія --
Шотландія --
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Чехія --
Англія --
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Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
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Франція --
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Бельгійський футболіст отримав страшну травму, але відмовився оперуватися в Росії

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
13 червня, 20:09
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У Бельгії вирішили повернути футболіста на батьківщину і провести операцію вдома, ніж ризикувати його здоров'ям в російських лікарнях. Кастань більше не зіграє на Євро-2020
Тімоті Кастань завершив виступи на Євро-2020
Тімоті Кастань завершив виступи на Євро-2020 / Фото: REUTERS

Захисник збірної Бельгії Тімоті Кастань отримав серйозну травму в матчі проти Росії на Євро-2020 і більше не зіграє на турнірі. Поєдинок пройшов в Санкт-Петербурзі і завершився розгромною перемогою бельгійців з рахунком 3:0.

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На 25-й хвилині зустрічі Кастанья зіткнувся з Далером Кузяєвим, в результаті чого отримав кілька переломів правого скуло-орбітального комплексу.

Гравцеві потрібна була термінова операція, але через набряк хірургічне втручання довелося перенести на 3-4 дні. Сам же Тімоті не захотів залишатися в Россі навіть на кілька днів. До того ж на повернення до Бельгії наполягли і лікарі збірної, пише СЕ.

Раніше з'явилася неймовірна версія, що збірну Росії опромінили в матчі з Бельгією! Тепер провину потрібно спокутувати кров'ю. Лідер російських комуністів Сергій Малинкович закликав впроваджувати до складу команди чекістів, щоб більше не ганьбитися на чемпіонаті Європи.

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Україна
0
0:0
0
3
Нідерланди
0
0:0
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
1
1:0
3
2
Чехія
0
0:0
0
3
Шотландія
0
0:0
0
4
Хорватія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
0
0:0
0
2
Іспанія
0
0:0
0
3
Швеція
0
0:0
0
4
Польща
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 13 червня
1:0
Відео Про матч
3:1
Дивись на: Трансляція
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