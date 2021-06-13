Бельгийский футболист получил жуткую травму, но отказался оперироваться в России

В Бельгии решили вернуть футболиста на родину и провести операцию дома, чем рисковать его здоровьем в российских больницах. Кастань больше не сыграет на Евро-2020

Тимоти Кастань завершил выступление на Евро-2020 / Фото: REUTERS

Защитник сборной Бельгии Тимоти Кастань получил серьезную травму в матче против России на Евро-2020 и больше не сыграет на турнире. Поединок прошел в Санкт-Петербурге и завершился разгромной победой бельгийцев со счетом 3:0.

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На 25-й минуте встречи Кастань столкнулся с Далером Кузяевым, в результате чего получил несколько переломов правого скуло-орбитального комплекса.

Игроку нужна была срочная операция, но из-за отека хирургическое вмешательство пришлось перенести на 3-4 дня. Сам же Тимоти не захотел оставаться в Росси даже на несколько дней. К тому же на возвращении в Бельгию настояли и врачи сборной, пишет СЭ.

Ранее появилась невероятная версия, что сборную России облучили в матче с Бельгией! Теперь вину нужно искупить кровью. Лидер российских коммунистов Сергей Малинкович призвал внедрять в состав команды чекистов, чтобы больше не позориться на чемпионате Европы.