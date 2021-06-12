12 червня 16:00 Відео
Уельс 1
Швейцарія 1
12 червня 19:00 Відео
Данія 0
Фінляндія 1
12 червня 22:00 Відео
Бельгія 3
Росія 0
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00 Україна
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00 Україна
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00 Україна
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00 Україна
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00 Україна
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00 Україна
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00 Україна
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00 OLL.TV
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00 Україна
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00 Україна
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00 Україна
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00 OLL.TV
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00 Україна
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Турнірна Таблиця Команди Збірна України Місс Євро-2021 Бомбардири Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

А де була Росія? "Дияволи" з Бельгії поставили на місце команду Черчесова

Олена Павлова Олена Павлова
12 червня, 23:53
Копіювати лінк
У заключному матчі другого ігрового дня чемпіонату Європи-2020 бельгійці легко переграли збірну Росії в Санкт-Петербурзі. А могли довести справу і до розгрому
Бельгія проти Росії в першому турі Євро-2020
Бельгія проти Росії в першому турі Євро-2020 / Фото: Reuters

Ну і як тут не вірити котам?! Вусатий Ахілл передбачив, що Росія програє на старті Євро-2020, і нікуди тут вже не дінешся. Збірна РФ, яка кричала про свій настрій дати бій Бельгії, пала в Санкт-Петербурзі – 0:3. Взагалі цей поєдинок міг завершитися ще більш непристойним розгромом, але часто прощали суперника бельгійці.

Читайте також: Герой дня на Євро-2020: 5 дій Симона Кьяер, які врятували Еріксена і Данію

Бельгія не надто довго розгойдувалася і відкрила рахунок вже на 10-й хвилині. Мертенс виконав закид у штрафну суперника, де грубо помилився Семенов, Лукаку підхопив м'яч і точно пробив з близької відстані. Росіяни протестували, мовляв, був офсайд, але суддя своє рішення не змінив. А Лукаку присвятив цей гол данцеві Еріксону.

А на 34-й хвилині Бельгія подвоїла свою перевагу. Закид у штрафну парирував перед собою Шунін, але у ту ж мить на добиванні першим виявився Меньє, який вразив кут російських воріт.

Могли ще в першому таймі забивати "дияволи", в тому числі Карраско, але примудрилися запороти свої моменти. А в другій половині бельгійці вже трохи зменшили оберти. Але Росія, яка організовувала атаки з великими потугами і взагалі виглядала вкрай непоказно, не змогла скористатися деякими поступками суперника.

Проте Бельгія довела справу до розгрому на 88-й хвилині. Меньє протягнув м'яч по центру поля і видав шикарний пас на Лукаку, той вбіг до штрафного і холоднокровно пробив у ближній кут – 3:0. І оформив дубль.

Цікаво, що до цієї зустрічі в Пітері Бельгія і Росія сім разів перетиналися на полі, і жодного разу росіяни не змогли обіграти свого суперника. А для "Червоних дияволів" це вже шоста перемога над збірною РФ.

Після цієї перемоги Бельгія очолила групу В і випереджає Фінляндію за рахунок забитих м'ячів. Нагадаємо, що Суомі в драматичному матчі переграли Данію - 1:0. Росія поки остання. Наступні поєдинки в цьому квартеті пройдуть 17 червня.

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Favbet стрим
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти