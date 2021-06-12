А де була Росія? "Дияволи" з Бельгії поставили на місце команду Черчесова

У заключному матчі другого ігрового дня чемпіонату Європи-2020 бельгійці легко переграли збірну Росії в Санкт-Петербурзі. А могли довести справу і до розгрому

Бельгія проти Росії в першому турі Євро-2020 / Фото: Reuters

Ну і як тут не вірити котам?! Вусатий Ахілл передбачив, що Росія програє на старті Євро-2020, і нікуди тут вже не дінешся. Збірна РФ, яка кричала про свій настрій дати бій Бельгії, пала в Санкт-Петербурзі – 0:3. Взагалі цей поєдинок міг завершитися ще більш непристойним розгромом, але часто прощали суперника бельгійці.

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Бельгія не надто довго розгойдувалася і відкрила рахунок вже на 10-й хвилині. Мертенс виконав закид у штрафну суперника, де грубо помилився Семенов, Лукаку підхопив м'яч і точно пробив з близької відстані. Росіяни протестували, мовляв, був офсайд, але суддя своє рішення не змінив. А Лукаку присвятив цей гол данцеві Еріксону.

А на 34-й хвилині Бельгія подвоїла свою перевагу. Закид у штрафну парирував перед собою Шунін, але у ту ж мить на добиванні першим виявився Меньє, який вразив кут російських воріт.

Могли ще в першому таймі забивати "дияволи", в тому числі Карраско, але примудрилися запороти свої моменти. А в другій половині бельгійці вже трохи зменшили оберти. Але Росія, яка організовувала атаки з великими потугами і взагалі виглядала вкрай непоказно, не змогла скористатися деякими поступками суперника.

Проте Бельгія довела справу до розгрому на 88-й хвилині. Меньє протягнув м'яч по центру поля і видав шикарний пас на Лукаку, той вбіг до штрафного і холоднокровно пробив у ближній кут – 3:0. І оформив дубль.

Цікаво, що до цієї зустрічі в Пітері Бельгія і Росія сім разів перетиналися на полі, і жодного разу росіяни не змогли обіграти свого суперника. А для "Червоних дияволів" це вже шоста перемога над збірною РФ.

Після цієї перемоги Бельгія очолила групу В і випереджає Фінляндію за рахунок забитих м'ячів. Нагадаємо, що Суомі в драматичному матчі переграли Данію - 1:0. Росія поки остання. Наступні поєдинки в цьому квартеті пройдуть 17 червня.