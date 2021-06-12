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А где была Россия? "Дьяволы" из Бельгии поставили на место команду Черчесова

Елена Павлова Елена Павлова
12 июня, 23:53
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В заключительном матче второго дня чемпионата Европы-2020 бельгийцы легко переиграли сборную России в Санкт-Петербурге. А могли довести дело и до разгрома
Бельгия против России в первом туре Евро-2020
Бельгия против России в первом туре Евро-2020 / Фото: Reuters

Ну и как тут не верить котам?! Усатый Ахилл предсказал, что Россия проиграет на старте Евро-2020, и никуда тут уже не денешься. Сборная РФ, которая кричала о своем настрое дать бой Бельгии, пала в Санкт-Петербурге – 0:3. Вообще этот поединок мог завершиться еще более неприличным разгромом, но часто прощали соперника бельгийцы.

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Бельгия не слишком долго раскачивалась и открыла счет уже на 10-й минуте. Мертенс выполнил заброс в штрафную соперника, где грубо ошибся Семенов, Лукаку подхватил мяч и точно пробил с ближней дистанции. Россияне протестовали, мол, был офсайд, но судья свое решение не изменил. А Лукаку посвятил этот гол датчанину Эриксону.

А на 34-й минуте Бельгия удвоила свое преимущество. Заброс в штрафную парировал перед собой Шунин, но тут же на добивании первым оказался Менье, который поразил угол российских ворот.

Могли еще в первом тайме забивать "дьяволы", в том числе Карраско, но ухитрились запороть свои моменты. А во второй половине бельгийцы уже немного сбавили обороты. Но Россия, которая организовывала атаки с большими потугами и вообще выглядела крайне невзрачно, не смогла воспользоваться некоторыми уступками соперника.

Тем не менее Бельгия довела дело до разгрома на 88-й минуте. Менье протащил мяч по центру поля и выдал шикарный пас на Лукаку, тот вбежал в штрафную и хладнокровно пробив в ближний угол – 3:0. И оформил дубль.

Любопытно, что до этой встречи в Питере Бельгия и Россия семь раз пересекались на поле, и ни разу россияне не смогли обыграть своего соперника. А для "Красных дьяволов" это уже шестая победа над сборной РФ.

После этой победы Бельгия возглавила группу В и опережает Финляндию за счет забитых мячей. Напомним, что Суоми в драматичном матче переиграли Данию – 1:0. Россия пока последняя. Следующие поединки в этом квартете пройдут 17 июня.

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