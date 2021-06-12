12 июня 16:00 Видео
Уэльс 1
Швейцария 1
12 июня 19:00 О матче
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00 О матче
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00 Украина
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00 Украина
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00 Украина
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00 Украина
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00 Украина
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00 Украина
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00 Украина
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00 Украина
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00 Украина
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00 OLL.TV
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00 Украина
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00 Украина
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00 Украина
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00 OLL.TV
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00 Украина
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Бельгия – Россия: слепой кот предсказал провал россиян, букмекеры с ним согласны

Елена Павлова Елена Павлова
12 июня, 19:03
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Первый матч на Евро-2020 12 июня сборная РФ проиграет. Так считают не только аналитики букмекерских контор, но и усатый провидец Ахилл из Санкт-Петербурга
Кот Ахилл предсказал победу Бельгии над Россией
Кот Ахилл предсказал победу Бельгии над Россией / Фото: Reuters

В последнем поединке субботы на Евро-2020 сборная России сыграет в родных стенах против Бельгии. Поединок в Санкт-Петербурге начнется в 22:00. Бельгия – Россия онлайн-трансляция пройдет на нашем сайте с видео голов и описанием ключевых моментов встречи.

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Букмекеры FAVBET считают Бельгию фаворитом матча: коэффициент на победу команды Роберто Мартинеса – 2.00, на ничью – 3.40, на победу России – 4.30. Самый популярный счет – 1:0 в пользу Бельгии, на него можно поставить с коэффициентом 6.20, на ничью 1:1 – 6.40. Также эта встреча, скорее всего, пройдет без пенальти – коэффициент 1.38.


Фото Reuters

В собственную сборную не верит и российский эрмитажный кот Ахилл. Животное выбрало тарелку с едой возле флага Бельгии. И как ему не верить, если накануне глухой кот предсказал победу Италии над Турцией в матче-открытии. И "эскадра" выиграла со счетом 3:0.

Как мы уже писали ранее, при определенных раскладах Украина и Россия могут встретиться на Евро-2020.

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