7 липня 22:00
Англія --
Данія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
10 липня 12:00
Динамо --
Серветт --
14 липня 12:00
Динамо --
Сьйон --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Англії з Данією на Євро-2020 буде складніше, ніж із Україною: прогноз коментатора

Кирило Круторогов Кирило Круторогов
7 липня, 15:20
Копіювати лінк
Багато м'ячів на "Уемблі" в середу не заб'ють, і цілком ймовірно, що доля путівки у фінал чемпіонату Європи вирішиться в додатковий час
/ Фото: Reuters

Сьогодні в Лондоні відбудеться передостанній поєдинок Євро. На нашому сайті вже триває онлайн Данія – Англія. Зустріч стартує о 22:00 за київським часом. Що ж нас чекає.

У другому півфіналі начебто є очевидний фаворит – команда Англії. Вона пройшла весь шлях без пропущених м'ячів і лише з однією нічиєю – проти шотландців у групі (0:0). Збірні Хорватії, Чехії та Німеччини підопічні Гарета Саутгейта обіграли з сумарним рахунком 4:0, і з таким же розгромили нашу команду в чвертьфіналі.

Гаррі Кейн і Рахім Стерлінг забили на турнірі по три м'ячі, Гендерсон і Магвайєр – по одному. Для англійців це третій півфінал Євро в історії, і вони ні разу не долали цієї стадії. Останній раз заходили так далеко в 1996-му, але програли в серії пенальті німцям, а вирішальний 11-метровий не реалізував нинішній наставник збірної.

Дізнайтеся, де і коли дивитися півфінал Англія – Данія.

Данці пережили потрясіння в першому турі, коли в кінці першого тайму біда трапилася з Крістіаном Еріксеном. Тоді деморалізована команда поступилася фінам (0:1), потім створила проблеми бельгійцям, але все ж знову програла (1:2), а у вирішальному матчі впевнено впоралася з росіянами (4:1).

Далі вони виглядали переконливо – 4:0 з Уельсом і 2:1 з Чехією. Хоча, справедливості заради зазначимо, що на шляху команді Юлманна не зустрівся жоден топовий суперник, крім Бельгії. Вона викликала симпатію, але дуже цікаво буде побачити її потужність на тлі гранда. Каспер Дольберг відзначився трьома голами, Меле і Поульсен забили по два, Брейтуейт, Крістенсен, Дамсгор і Ділейні – по одному.

Для збірної з півночі Європи це четвертий півфінал чемпіонату в історії. Далі пробивалися лише раз – в тріумфальному 1992-му. У протистояннях зі збірною Англії величезна перевага на боці британців – 12 перемог проти чотирьох поразок. Але останній матч, в рамках Ліги націй, в жовтні минулого року на "Вемблі" виявився переможним для данців (1:0). Тоді єдиний гол забив Еріксен з пенальті.

Фаворитам легко не буде. Думаю, їх серія без пропущених голів перерветься. Не виключаю нічиєї в основний час (1:1) або ж перемоги англійців 2:1

Тим часом Піке розкритикував серію пенальті після вильоту Іспанії.

Букмекери FAVBET явну перевагу віддають Англії, коефіцієнт на її перемогу в основний час – 1.73, а на вихід у фінал – 1.34. На суперника можна поставити за 5.80 і 3.50 відповідно, на нічию – за 3.60.

Дивіться, як збірна Данії обіграла чехів:

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
дівчата Євро
збірна України
Відео голів Євро-2020
Людина-енергетик
Hell

Гравець
збірної Італії

72 300 м
Хто він?
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Останні новини

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти