Англії з Данією на Євро-2020 буде складніше, ніж із Україною: прогноз коментатора

Багато м'ячів на "Уемблі" в середу не заб'ють, і цілком ймовірно, що доля путівки у фінал чемпіонату Європи вирішиться в додатковий час

/ Фото: Reuters

Сьогодні в Лондоні відбудеться передостанній поєдинок Євро. На нашому сайті вже триває онлайн Данія – Англія. Зустріч стартує о 22:00 за київським часом. Що ж нас чекає.

У другому півфіналі начебто є очевидний фаворит – команда Англії. Вона пройшла весь шлях без пропущених м'ячів і лише з однією нічиєю – проти шотландців у групі (0:0). Збірні Хорватії, Чехії та Німеччини підопічні Гарета Саутгейта обіграли з сумарним рахунком 4:0, і з таким же розгромили нашу команду в чвертьфіналі.

Гаррі Кейн і Рахім Стерлінг забили на турнірі по три м'ячі, Гендерсон і Магвайєр – по одному. Для англійців це третій півфінал Євро в історії, і вони ні разу не долали цієї стадії. Останній раз заходили так далеко в 1996-му, але програли в серії пенальті німцям, а вирішальний 11-метровий не реалізував нинішній наставник збірної.

Дізнайтеся, де і коли дивитися півфінал Англія – Данія.

Данці пережили потрясіння в першому турі, коли в кінці першого тайму біда трапилася з Крістіаном Еріксеном. Тоді деморалізована команда поступилася фінам (0:1), потім створила проблеми бельгійцям, але все ж знову програла (1:2), а у вирішальному матчі впевнено впоралася з росіянами (4:1).

Далі вони виглядали переконливо – 4:0 з Уельсом і 2:1 з Чехією. Хоча, справедливості заради зазначимо, що на шляху команді Юлманна не зустрівся жоден топовий суперник, крім Бельгії. Вона викликала симпатію, але дуже цікаво буде побачити її потужність на тлі гранда. Каспер Дольберг відзначився трьома голами, Меле і Поульсен забили по два, Брейтуейт, Крістенсен, Дамсгор і Ділейні – по одному.

Для збірної з півночі Європи це четвертий півфінал чемпіонату в історії. Далі пробивалися лише раз – в тріумфальному 1992-му. У протистояннях зі збірною Англії величезна перевага на боці британців – 12 перемог проти чотирьох поразок. Але останній матч, в рамках Ліги націй, в жовтні минулого року на "Вемблі" виявився переможним для данців (1:0). Тоді єдиний гол забив Еріксен з пенальті.

Фаворитам легко не буде. Думаю, їх серія без пропущених голів перерветься. Не виключаю нічиєї в основний час (1:1) або ж перемоги англійців 2:1

Тим часом Піке розкритикував серію пенальті після вильоту Іспанії.

Букмекери FAVBET явну перевагу віддають Англії, коефіцієнт на її перемогу в основний час – 1.73, а на вихід у фінал – 1.34. На суперника можна поставити за 5.80 і 3.50 відповідно, на нічию – за 3.60.

Дивіться, як збірна Данії обіграла чехів: