Англія – Данія: де й коли дивитися півфінал Євро-2020

Другий фіналіст чемпіонату Європи визначиться в Лондоні в середу ввечері. Розпочнеться поєдинок на знаменитому стадіоні "Вемблі" о 22:00 за Києвом

Збірна Англії з футболу / Фото: Reuters

На футбольній першості континенту залишилося провести лише два матчі. На нашому сайті ведеться онлайн-трансляція Англія – Данія. Сьогодні стане відомий суперник збірної Італії, яка в ніч на середу в серії пенальті здолала іспанців.

На українському телебаченні другий півфінал покажуть одночасно на трьох каналах: на двох спортивних – "Футбол 1" і "Футбол 2", а також на загальнонаціональному – "Україна". Розпочнеться прямий ефір з лондонського стадіону о 21:50. Перед цим експерти обговорять події в студії. Також гру можна подивитися на інтернет-платформі OLL.TV.

Дивіться шалені емоції капітана збірної Італії перед серією пенальті.

У четвер матч Англія – Данія чотири рази покажуть в повторі: о 7:10 і о 19:10 – на каналі "Футбол 2", об 11:40 – на "Футбол 1", о 22:15 – на "Футбол 3".

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Згадаймо, як команда Данії розгромила росіян і вийшла до 1/8 фіналу:

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