Англии с Данией на Евро-2020 будет сложнее, чем с Украиной: прогноз комментатора

Много мячей на "Уэмбли" в среду не забьют, и вполне вероятно, что судьба путевки в финал чемпионата Европы решится в дополнительное время

Сборная Дании, Томас Дилейни / Фото: Reuters

Сегодня в Лондоне состоится предпоследний поединок Евро. На нашем сайте уже идет онлайн Дания – Англия. Встреча стартует в 22:00 по киевскому времени. Что же нас ждет.

Во втором полуфинале вроде бы есть очевидный фаворит – команда Англии. Она прошла весь путь без пропущенных мячей и лишь с одной ничьей – против шотландцев в группе (0:0). Сборные Хорватии, Чехии и Германии подопечные Гарета Саутгейта обыграли с суммарным счетом 4:0, и с таким же разгромили нашу команду в четвертьфинале.

Гарри Кейн и Рахим Стерлинг забили на турнире по три мяча, Хендерсон и Магуайер – по одному. Для англичан это третий полуфинал Евро в истории, и они ни разу не преодолевали этой стадии. Последний раз заходили так далеко в 1996-м, но проиграли в серии пенальти немцам, а решающий одиннадцатиметровый не реализовал нынешний наставник сборной.

Узнайте, где и когда смотреть полуфинал Англия – Дания.

Датчане пережили потрясение в первом туре, когда в конце первого тайма беда случилась с Кристианом Эриксеном. Тогда деморализованная команда уступила финнам (0:1), затем создала проблемы бельгийцам, но все же снова проиграла (1:2), а в решающем матче уверенно справилась с россиянами (4:1).

Дальше они выглядели убедительно – 4:0 с Уэльсом и 2:1 с Чехией. Хотя, справедливости ради отметим, что на пути команде Юлманна не встретился ни один топовый соперник, кроме Бельгии. Она вызывала симпатию, но очень интересно будет увидеть ее мощность на фоне гранда. Каспер Дольберг отличился тремя голами, Меле и Поульсен забили по два, Брейтуэйт, Кристенсен, Дамсгор и Дилейни – по одному.

Для сборной с севера Европы это четвертый полуфинал чемпионата в истории. Дальше пробивались только раз – в триумфальном 1992-м. В противостояниях со сборной Англии огромное преимущество на стороне британцев – 12 побед против четырех поражений. Но последний матч, в рамках Лиги наций, в октябре прошлого года на "Уэмбли" оказался победным для датчан (1:0). Тогда единственный гол забил Эриксен с пенальти.

Фаворитам легко не будет. Думаю, их серия без пропущенных голов прервется. Не исключаю ничьей в основное время (1:1) или же победы англичан 2:1

Тем временем Пике раскритиковал серию пенальти после вылета Испании.

Букмекеры FAVBET явное предпочтение отдают Англии, коэффициент на ее победу в основное время – 1.73, а на выход в финал – 1.34. На соперника можно поставить за 5.80 и 3.50 соответственно, на ничью – за 3.60.

Смотрите, как сборная Дании обыграла чехов: